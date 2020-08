Economize 20% no Amazon Fire TV Stick 4K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nunca houve melhor altura para sair e comprar um Fire TV Stick 4K para adicionar serviços de streaming e aplicações à sua TV.

Isso porque agora você pode conseguir um por um preço baixo, graças a um grande desconto da Amazon e de outros lugares.

O Fire TV Stick 4K é conectado a uma porta HDMI da TV. Você obtém acesso ao Amazon Prime Video, bem como a aplicativos de uma variedade de outros serviços de streaming por assinatura, como Netflix e Disney +, bem como serviços gratuitos como YouTube e BBC iPlayer.

É uma das maneiras mais fáceis de transformar uma TV não inteligente em um aparelho inteligente.

Se você quiser acelerar um pouco as coisas, há também o Fire TV Cube. Ele também suporta 4K HDR. Ele suporta todas as coisas que o Fire TV Stick 4K faz, mas também tem o Alexa viva-voz integrado no próprio Cube, então você pode comandá-lo exatamente como faria se estivesse falando com Alexa em um alto-falante Echo.

Ele também é capaz de controlar TVs e decodificadores selecionados para que você possa controlar completamente sua TV por voz.

Escrito por Dan Grabham.