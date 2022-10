Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A primeira temporada da Casa do Dragão da HBO pode ter chegado a uma conclusão, mas não espere se acomodar à temporada 2 tão cedo.

Essa é a essência, segundo a HBO's Casey Bloys. E eles devem saber, com ser o diretor de conteúdo da empresa e tudo mais. Embora nenhuma data difícil de lançamento para a segunda temporada tenha sido compartilhada além das paredes da HBO até agora, a Bloys chegou ao ponto de dizer que não devemos esperar isso em 2023. "Eu acho que em algum momento em '24" ele disse ao falar com o Abutre.

Isso significa que teremos que esperar muito tempo para ver o que acontecerá na segunda temporada da Casa do Dragão, um espetáculo que poderia ter seguido um de dois caminhos diferentes. Seguir o sucesso do Game of Thrones nunca seria fácil, e a Casa do Dragão poderia ter murchado. Mas não murchou e se transformou em um show de sucesso de bilheteria por direito próprio.

Alguns podem argumentar que a Casa do Dragão é ainda melhor do que o show de que é a prequela, mas isso é um argumento para outro tempo.

Essa longa espera pode ser uma notícia terrível para os fãs de Westeros, mas há pelo menos algumas boas notícias a serem dadas. O co-piloto Ryan Condal diz que os espectadores não terão que lidar com uma reformulação, como fizeram na primeira temporada, uma vez que a segunda finalmente se espalha: "Eu direi, como recompensa ao nosso maravilhoso público por nos acompanhar durante todo o tempo saltos e reformulações, eles estão feitos", disse Condal. Ele também confirmou que não haverá mais saltos no tempo também, acrescentando que "nós contamos a história em tempo real daqui para frente".

Escrito por Oliver Haslam.