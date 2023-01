Tudo o que você precisa saber sobre o filme "Borderlands".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um filme de Borderlands está bem encaminhado e pode estar chegando já este ano.

A adaptação do videogame tem um elenco estelar, incluindo Jack Black as Claptrap, e foi (em grande parte) dirigida por Eli Roth (Hostel, Cabin Fever).

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso até agora.

Borderlands, o filme: O que sabemos até agora

Os jogos FPS da Gearbox, extremamente populares, estão sendo adaptados para a tela grande.

Baseado no mesmo planeta pós-apocalíptico de Pandora, o filme de ação ao vivo foi anunciado já em 2015, quando foi escolhido pelo ex-CEO dos Estúdios Marvel e captado pelo Lionsgate.

Eli Roth foi então escolhido para ser seu diretor com Craig Mazin (A Última de Nós da série de TV) a bordo como roteirista. As filmagens começaram em 2021 e foram concluídas no verão de 2022. No entanto, depois de uma gritaria de porta fechada, foram encomendadas novas filmagens e, como Roth está agora em um projeto separado (uma versão completa do filme de terror Thanksgiving, que originalmente apareceu como um trailer em Grindhouse), o diretor de Deadpool, Tim Miller, terminará o filme em seu lugar.

O enredo se concentra em Lilith, que reúne uma equipe de mercenários e desajustados (que os fãs dos jogos reconhecerão) para encontrar a filha desaparecida de Atlas - o homem mais poderoso do universo.

Fronteiriça o filme: Data de lançamento

Uma data de liberação completa ainda está por ser revelada. Um lançamento de 2023 foi originalmente tocado, embora uma triagem de teste em novembro de 2022 tenha provocado uma série de ressaltos que poderiam ter empurrado para trás o lançamento teatral.

Como um filme do Lionsgate, pensa-se que os direitos de transmissão acabarão caindo para o Lionsgate+.

Fronteiriça o filme: Elenco

O filme Borderlands tem um elenco impressionante, liderado por Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black.

Aqui está o elenco confirmado e seus papéis, como anunciado até agora:

Cate Blanchett como Lilith

Kevin Hart como Roland

Jack Black como Claptrap

Jamie Lee Curtis como Dra. Patricia Tannis

Ariana Greenblatt como Tina minúscula

Florian Munteanu como Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez como Atlas

Bobby Lee como Larry

Olivier Richters como Krom

Janina Gavankar como Comandante Knoxx

Gina Gershon como Mad Moxxi

Cheyenne Jackson como Jakobs

Charles Babalola como Hammerlock

Benjamin Byron Davis como Marcus

Steven Boyer como Scooter

Ryann Redmond como Ellie

O jogo Borderlands illumni, Penn Jillette, tem um camafeu no filme.

Borderlands, os trailers do filme

Ainda não há trailers para o filme Borderlands.

Um vídeo de um minuto foi exibido aos participantes da ComicCon 2022, mas ainda não se viu a luz do dia on-line.

Escrito por Rik Henderson.