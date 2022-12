SAS Rogue Heroes Temporada 2: Tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - SAS Rogue Heroes é uma dramatização do livro de mesmo nome de Ben Macintyre, que se posiciona muito como uma história autorizada da SAS britânica nos primeiros anos de sua fundação.

O programa da BBC foi amplamente elogiado, tomando as façanhas adrenalinas detalhadas no livro e servindo com uma reviravolta, graças à adaptação de Steven Knight. Steven Knight, que escreve e produz, também é conhecido por cegos como Peaky Blinders.

Além de contar a história do nascimento do famoso regimento SAS, esta é também a história da fundação de unidades de forças especiais em todo o mundo.

Haverá um SAS Rogue Heroes Season 2?

Sim. O retorno do show foi confirmado pela BBC em dezembro de 2022, com um encerramento "a ser continuado" no final da Temporada 1. É claro que a história é inacabada, pois apenas arranhou a superfície das atividades da SAS na Segunda Guerra Mundial.

A primeira temporada também foi classificada como o terceiro maior drama do ano da BBC. Karen Wilson, de Kudos, disse: "Ficamos impressionados com a reação à primeira série e estamos muito contentes por trazer nossos Heróis Rogue da SAS de volta para mais. A incrível narrativa de Steven cativou o público e há muito mais história para contar - mal posso esperar para que o público veja o que está reservado".

Quando a SAS Rogue Heroes Season 2 vai aparecer?

A data real de lançamento do SAS Rogue Heroes Season 2 é desconhecida, mas foi confirmado que as filmagens ocorrerão em 2023.

Esperamos que não chegue à tela até 2024, mas atualizaremos com quaisquer detalhes que ouvirmos.

O que esperar do SAS Rogue Heroes Season 2 (spoilers)

Steven Knight disse que "a Série dois levará a SAS para a Europa continental e levará nossos heróis até os limites de sua resistência".

Aqueles que leram o livro saberão que ele abrange não apenas a campanha do Norte da África, mas também conduzirá o assalto à Europa através da Itália e de todo o continente - por isso sabemos que há mais por vir.

Sabemos também - alerta spoiler - que Jock Lewes (Alfie Allen), um dos pais fundadores do regimento - não sai da África e, apesar de sua influência inicial, muito do foco será Paddy Mayne (Jack O'Connell) e David Stirling (Connor Swindells) avançando.

Naturalmente, David Stirling é capturado no final da primeira temporada. Stirling foi capturado em 1943, posteriormente escapa e é recapturado, antes de se encontrar em Colditz para o resto da guerra. Há um enredo óbvio seguindo Stirling, mas muito disso pode ser apenas uma distração para o resto da história da SAS.

A campanha na Itália provavelmente será o foco da segunda temporada, mas a questão é como Kudos (os criadores do espetáculo) quer dar a volta à história. Temos certeza de que mais detalhes serão divulgados quando nos aproximarmos do lançamento da Temporada 2.

Existe um trailer de SAS Rogue Heroes Season 2?

Não, ainda não - mas o trailer da Temporada 1 está abaixo.

Como alcançar os SAS Rogue Heroes

SAS Rogue Heroes transmitido na BBC 1 e está disponível no BBC iPlayer como um boxset no Reino Unido.

Nos EUA, você pode assistir na EPIX.

Escrito por Chris Hall.