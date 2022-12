Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Certamente não faltam adaptações de filmes de videogame e TV sendo anunciadas hoje em dia, no entanto, poucas são tão excitantes como o Encalhamento da Morte de Hideo Kojima.

O designer de jogos não é tímido com seu amor pelo cinema, e seus jogos muitas vezes usam suas inspirações cinematográficas na manga. Na verdade, sua biografia no Twitter diz: "70% do meu corpo é feito de filmes".

Portanto, não é de se admirar que as pessoas estejam muito entusiasmadas com a perspectiva do trabalho de Kojima chegar à tela grande.

Ainda é cedo, e os detalhes são um pouco finos no chão, mas aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a próxima adaptação do Death Stranding.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Filme Death Stranding: Elenco e equipe

O estúdio da Hideo Kojima, Kojima Productions, se unirá ao estúdio Hammerstone de Alex Lebovici para produzir a adaptação. O estúdio Hammerstone Studios está por trás do aclamado pela crítica bárbara, que por acaso é apenas um de nossos horrores favoritos de 2022.

A trama está sendo mantida em segredo, por enquanto, mas sabemos que ela introduzirá novos elementos e personagens ao universo Death Stranding.

"Ao contrário de outras adaptações de grandes varões de tenda de orçamento, isto será algo muito mais íntimo e fundamentado", disse Lebovici, em uma declaração anunciando o projeto.

"Nosso objetivo é redefinir o que poderia ser uma adaptação de videogame quando você tem liberdade criativa e artística". Este filme será uma autêntica produção Hideo Kojima".

Embora nenhum dos elencos tenha sido confirmado, até agora, o videogame Death Stranding teve um elenco all-star incluindo Norman Reedus(Walking Dead), Mads Mikkelsen(Hannibal), Léa Seydoux(No Time to Die) e até mesmo o diretor icônico, Guillermo del Toro. Podemos esperar que pelo menos alguns desses atores também desempenhem um papel no filme.

Estaremos atualizando este artigo à medida que soubermos mais.

Filme Death Stranding: Data de lançamento

É muito cedo para dizer quando o filme Death Stranding poderá ser lançado, no entanto, o anúncio dizia que o filme "está no caminho rápido com o desenvolvimento em andamento".

Mesmo assim, os filmes demoram um pouco para serem lançados, estimaríamos que estamos a pelo menos um ou dois anos do lançamento.

Filme Death Stranding: Trailers

Ainda não há reboques, mas não deixaremos de adicioná-los aqui quando eles saírem.

Você gostou disto?

Então, talvez você goste de nossos guias de pedidos de filmes:

Também temos estes boatos sobre os próximos filmes:

Escrito por Luke Baker.