(Pocket-lint) - Após alguns atrasos sérios, o novo filme Dungeons and Dragons está quase conosco, e mal podemos esperar para vê-lo.

Quer você seja um jogador de mesa experiente, um fã dos videogames ou apenas um fã do gênero fantasia como um todo, há algo garantido para você neste próximo filme.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves.

Masmorras e Dragões: Honra entre os ladrões: O que você precisa saber

O último filme de Dungeons and Dragons está sendo tratado por Jonathan Goldstein e John Francis Daley, os caras por trás da Game Night de 2018 - que é um relógio divertido, se você não o viu.

O filme não tem conexão com a trilogia do filme anterior, é baseado no mundo da campanha Forgotten Realms do jogo de mesa. Isto significa que se você conhece seu D20 do seu percentil, você será tratado com inúmeros ovos de páscoa.

Não se revelou muito sobre o enredo do filme, mas sabemos que ele segue um grupo de ladrões (surpresa, surpresa) e eles se encontram em uma aventura selvagem depois de ajudar "a pessoa errada a roubar a coisa errada".

Os ladrões são um bardo chamado Elgin, um bárbaro chamado Holga, um paladino chamado Xenk, um feiticeiro chamado Simon e, por fim, um druida ladrão chamado Doric.

Em uma entrevista com Collider, Chris Pine, que interpreta Elgin, disse que o filme é como"Jogo de Tronos misturado com um pouco de Noiva Princesa e apenas um pouco de Santo Graal". Ele continuou, dizendo que é "papoula, é dos anos oitenta, e há um pouco de Goonies lá dentro".

Dungeons and Dragons: Honra entre os ladrões: Data de lançamento

O filme foi originalmente previsto para uma data de lançamento em julho de 2021, mas a pandemia causou contratempos na produção.

Agora, a data de lançamento está marcada para 31 de março de 2023 nos EUA e chegará aos cinemas em 7 de abril de 2023 no Reino Unido.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Elenco

Já mencionamos Chris Pine, nosso homem principal, que você deve conhecer como Capitão Kirk em vários filmes do Star Trek. A ele se juntará Michelle Rodrigez, de The Fast and the Furious fame, interpretando nosso bárbaro.

Regé-Jean Page, de Bridgerton, assume o papel de paladino. O Juiz Smith é nosso feiticeiro, você deve se lembrar dele do Detetive Pikachu. Sophia Lillis, conhecida por 2017's It, é a druida. E finalmente, a superestrela rom-com Hugh Grant é lançada como o vilão, mas nós só o vemos rapidamente no trailer, então é difícil dizer quanto tempo de tela ele vai ter.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Reboques:

Pocket-lint incorporou o trailer para Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves no topo desta página, e novamente aqui para sua conveniência.

Há também uma variedade de recursos de bastidores, você pode conferir o mais recente abaixo.

