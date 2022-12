A fusão da HBO Max e Discovery+ pode estar recebendo um nome terrível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Desde que soubemos que a HBO Max e Discovery+ fundirão a pergunta sempre foi "como será chamada?" e talvez tenhamos nossa resposta.

Embora ainda não confirmado por nenhum dos equipamentos de transmissão de TV, foi relatado que a plataforma fundida poderia simplesmente ser chamada de Max. O nome está sendo "controlado pelos advogados da empresa", o que sugere que é quase um negócio feito - exceto por qualquer acerto de última hora.

Entretanto, o mesmo relatório da CNBC observa que "os executivos ainda não finalizaram uma decisão e o nome ainda pode ser mudado" antes de acrescentar que "Max é a escolha provável". A CNBC cita fontes sem nome que se diz estarem familiarizadas com o assunto.

Em termos do aplicativo, pensa-se que ele terá uma aparência e funcionará de maneira semelhante à experiência da Disney+, com as marcas da Warner Bros. Discovery recebendo azulejos individuais. Isso significa que a HBO, DC Comics, Discovery e Warner Bros. obterão seus próprios azulejos para que as pessoas possam perfurar para encontrar o conteúdo que desejam ver.

Embora agora possamos saber como será chamado o novo serviço de assinatura combinada, ainda não há informações sobre o seu custo. Pensa-se que o preço do serviço combinado ainda está sendo discutido, e o fato de nenhuma informação sobre preços ter vazado sugere que este é o caso e que nada foi resolvido até agora. Entretanto, HBO Max e Discovery+ custam $14,99 e $6,99 respectivamente, embora também estejam disponíveis versões com suporte de anúncios.

Qual seria um preço justo para um HBO Max e Discovery+ combinados? Isso provavelmente depende do que você quer assistir e se se resume à série Game of Thrones e pouco mais!

Escrito por Oliver Haslam.