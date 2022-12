EE Pocket-lint Awards 2022: Dispositivo de streaming do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está procurando um dispositivo para transmitir conteúdo em sua televisão, então há uma série de opções diferentes por aí.

Temos testado e revisado os melhores dispositivos de streaming nos últimos 12 meses e temos reduzido o melhor que tentamos para o EE Pocket-lint Awards.

Estas são as melhores caixas de streaming de entretenimento e dongles para acessar o conteúdo de vídeo e áudio. Elaboramos uma lista de nossos favoritos e, em seguida, estes foram considerados por um painel de juízes de elite para selecionar os vencedores.

O melhor dispositivo de streaming: Amazon Fire TV Stick 4K Max

A linha de TV Fire da Amazon tem sido uma ótima maneira de transmitir conteúdo durante anos.

O Stick 4K da Amazon Fire TV Max é uma das últimas iterações e não deve ser confundido com o Stick 4K da Fire TV, pois é o melhor dos aparelhos da Amazon.

Com especificações e recursos que incluem Dolby Vision, HDR10+, HLG, suporte a Dolby Atmos e recursos Wi-Fi 6 também é um kit sério para streaming de seu conteúdo favorito.

O Amazon Fire TV Stick 4K Max foi selecionado como o vencedor do melhor dispositivo de streaming para os prêmios deste ano e vale bem a pena considerar como sua próxima compra.

Altamente elogiado: Corrente do Céu

Sky Stream é um pequeno dispositivo que ostenta tudo o que a Sky TV tem a oferecer, mas sem todo o incômodo da antena parabólica. Esta pequena caixa de truques lhe dá tudo o que você experimentaria da Sky TV, mas através de sua conexão de internet. Você precisa de uma boa conexão de banda larga para usá-la, mas é uma ótima alternativa à Sky Glass e à Sky Q também.

A Sky Stream também tem uma opção de contrato rolante para que você não precise estar vinculado a contratos longos. Ele também está repleto de aplicações junto com o acesso a todos os tipos de opções da Sky e da televisão terrestre, portanto não há fim de conteúdo para assistir.

Por todas estas razões e mais, a Sky Stream foi escolhida como nossa opção Altamente Recomendada para os prêmios deste ano.

O melhor do resto

Nossos dispositivos favoritos do ano passado incluíram mais do que apenas os dispositivos vencedores e altamente elogiados. Há uma série de outros dispositivos de streaming que vale a pena considerar.

A Apple TV 4K foi uma de nossas escolhas para a lista restrita, pois é uma ótima opção para qualquer pessoa já enraizada no ecossistema Apple. Este não é um dispositivo barato, mas proporciona uma ótima experiência ao usuário e um bom desempenho para iniciar.

OChromecast com Google TV é uma ótima alternativa aos Fire TV Sticks da Amazon. Este Chromecast é uma oferta completa com todos os tipos de destaques, incluindo suporte 4K HDR, integração com o Google Assistant e um design amigável também.

Na ponta mais acessível, há o Roku Express 4K, que tem ótimos recursos a um preço surpreendentemente bom. Ele oferece coisas como AirPlay e Google Cast, além de uma ampla seleção de serviços e 4K HDR, tudo por menos. Outro grande dispositivo de streaming e certamente um a ser considerado.

Como alternativa, o Roku Streaming Stick 4K oferece visuais 4K e Dolby Vision junto com o acesso a todos os serviços de streaming habituais. Ele também tem AirPlay e Spotify Connect, por isso, tem muitas capacidades de streaming.

O que são os Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

