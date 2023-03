A Paramount+ estará disponível como canal dedicado no sistema de entretenimento em voo da British Airways a partir deste mês.

O serviço de streaming, que foi lançado no Reino Unido no início deste ano, aparecerá sob a forma de curadoria. A plataforma Highlife da BA incluirá, portanto, séries televisivas exclusivas da Paramount+ para ver a pedido durante os voos em todas as classes de cabine.

Isto incluirá programas tais como Halo, Yellowstone, Kamp Koral: Spongebob's Under Years, e toda a franquia Star Trek.

A parceria incluirá também um código QR na plataforma Highlife para os telespectadores subscreverem posteriormente a Paramount+ para continuarem a ver uma série no seu dispositivo móvel ou televisão em casa.

Uma oferta introdutória de um mês da Paramount+ estará disponível para novos assinantes, e estará disponível através do British Airways Executive Club para membros Bronze, Prata e Ouro.

"Esta parceria é uma plataforma fantástica para o nosso crescimento contínuo no Reino Unido, permitindo-nos introduzir milhões de clientes por ano a alguns dos melhores espectáculos em qualquer lugar, disponíveis na Paramount+. Estamos confiantes que os clientes da British Airways vão adorar o que vêem e ser encorajados a continuar a explorar a montanha de entretenimento que lhes é oferecida", disse a responsável de marketing da Paramount UK, Anna Priest.

A Paramount+ custa £6,99 por mês no Reino Unido, ou 7,99 euros na Irlanda. A assinatura de um ano está disponível por £69,90 / EUR79,90, respectivamente. É oferecido como um serviço gratuito aos assinantes da Sky Q, Sky Glass e Sky Stream com os pacotes Sky Cinema.

Pode saber mais sobre o serviço de streaming na nossa reportagem detalhada: Quanto custa a Paramount+, onde está disponível, e o que pode ver no mesmo?