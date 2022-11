Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos os anos John Lewis deixa cair um anúncio de Natal que terá lágrimas rolando pelo seu rosto até o final e 2022 não é diferente.

O anúncio - intitulado The Beginner - chegou em 10 de novembro, e conta a história de um homem que está dando o melhor de si, embora muito lutando para ter sucesso, em seu novo hobby encontrado - o skate.

Não se trata do skate, é claro, mas de sua absoluta determinação em continuar tentando apesar de seus contratempos, que incluem tanto uma lesão no joelho quanto uma lesão no pulso - o pobre rapaz.

O final do anúncio - que dura 1 minuto e 30 segundos - destaca quem e para que serviram todos os seus esforços. Com a etiqueta "Porque é o que fazemos que mais importa", John Lewis puxa todas as cordas do coração, assim como fez com o anúncio de 2021, focalizando os idosos.

Não vamos estragá-lo para você, você pode vê-lo abaixo. Mas pegue os lenços, você vai precisar deles.

O varejista está doando 25 por cento de cada venda de sua coleção inspirada em um adereço, que inclui o skate, urso debaixo da árvore - você precisará estar atento para ver este - e urso com cara de enfeite para Construir Futuros Mais Felizes.

Escrito por Britta O'Boyle.