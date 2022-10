Como usar a Teleparty para assistir filmes e TV com os amigos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Desde o primeiro bloqueio há alguns anos, o valor de poder assistir TV e filmes on-line com seus amigos sem se preocupar com o fato de as pessoas estarem fora de sincronia entre si tem sido demonstrado repetidamente.

Mesmo quando não estamos sob nenhuma restrição, poder assistir junto com pessoas distantes é muito bom, e é algo que é bem atendido por uma excelente extensão de navegador para Google Chrome e Microsoft Edge - Teleparty. Veja como utilizá-lo com Netflix e outros serviços de streaming.

Como usar o Teleparty

Há alguns fatos-chave que você precisa saber sobre a Teleparty e como ela funciona antes de começar. Primeiramente, esta é uma extensão do Chrome and Edge, portanto não funcionará em nenhum outro navegador. Isso significa que não há Firefox, Safari ou qualquer outro.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Isto tem outro efeito de arrastamento - o Teleparty só funcionará em um computador ou laptop, e não será, portanto, compatível com seu telefone ou televisão inteligente. Mesmo assim, você sempre pode conectar um laptop à sua TV para que você ainda possa desfrutar da experiência da tela grande.

Para começar, cada pessoa que quiser fazer parte da festa de assistir terá que adicionar Teleparty ao seu navegador, o que você pode fazer facilmente através do site aqui. A pessoa cuja conta Netflix você estará usando então precisará montar uma festa.

Eles poderão então escolher o que todos estão assistindo, navegando até sua página no Netflix e depois pressionando o logotipo da NP na parte superior direita de seu navegador (que foi adicionado através da instalação da extensão).

Isto permitirá que você crie seu Teleparty e dê o pontapé inicial. Você receberá um link URL longo e único que poderá enviar para os outros membros de seu Teleparty. Ao clicar no link em um navegador com a extensão instalada, eles se juntarão ao watch party e ao chat de texto anexado.

A partir daí, o anfitrião pode clicar em play para iniciar o vídeo, e eles terão controle sobre ele durante todo o tempo. Cada vez que um episódio ou filme terminar, no entanto, você terá que iniciar uma nova Telepartida.

Escrito por Max Freeman-Mills.