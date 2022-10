Como assistir bárbaro (2022): Já está transmitindo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tem sido um excelente ano para os fãs do horror, com os gostos de Scream, Nope e Smile todos batendo na tela grande.

Bárbaro veio como uma pequena surpresa, apesar da filmagem empilhada de filmes de terror de diretores realizados, ele consegue se destacar como um dos melhores filmes de terror do ano.

É dirigido por Zach Cregger, que é conhecido principalmente por seu trabalho com comédias como The Whitest Kids U' Know, e é uma estréia de horror impressionante, para dizer o mínimo.

Na verdade, tem uma surpreendente nota crítica de 92% sobre os tomates podres, na época em que foi escrito, por isso poderia ser considerado essencial para os fãs do gênero.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Portanto, se você perdeu nos teatros, ou se você está apenas entusiasmado por outro relógio, aqui está tudo o que você precisa saber.

Bárbaro (2022): O que você precisa saber

O bárbaro segue a história de uma jovem mulher viajando para Detroit para uma entrevista de emprego. Ela reservou uma Airbnb para a viagem, mas quando ela chega, outra pessoa já está hospedada lá.

Parece que seu anfitrião reservou duas vezes a casa, e um homem estranho está hospedado lá. Ela decide, insensatamente, passar a noite de qualquer maneira e é aí que as coisas começam a ficar realmente assustadoras.

O consenso geral é que quanto menos você souber sobre a trama, melhor. Portanto, vamos deixar as coisas lá. Muito do gênio deste filme vem do elemento surpresa, e vamos dizer que as coisas ficam muito interessantes.

Georgina Campbell(Black Mirror), Bill Skarsgård(It) e Justin Long(Jeepers Creepers) são as estrelas bárbaras.

Bárbara (2022): Data de lançamento

Data de lançamento teatral

O bárbaro foi lançado exclusivamente em teatros em todos os EUA em 9 de setembro de 2022.

No Reino Unido, ele será lançado nos cinemas em 28 de outubro de 2022, bem a tempo do Halloween.

Data de lançamento em casa

O bárbaro foi lançado no VOD e streaming nos EUA em 25 de outubro de 2022.

As datas de Blu-ray e DVD ainda não foram anunciadas, mas podemos esperar que elas cheguem por volta de dezembro de 2022.

Bárbaro (2022): Para onde transmitir

O bárbaro está disponível para ser transmitido na HBO Max agora, desde que você tenha uma assinatura ativa da HBO Max.

Também está disponível para alugar ou comprar como download digital no Amazon Prime Video, iTunes, Vudu e muito mais.

Uma data de transmissão no Reino Unido ainda não foi anunciada, portanto os britânicos terão que ir ao cinema, por enquanto. Atualizaremos este artigo quando soubermos mais.

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é o Bastão de TV Amazon Fire 4K Max. Também excelentes são osGoogle Chromecast com Google TVoRoku Express 4KoApple TV 4Ke oBastão de TV Amazon Fire.

Bárbaro (2022): Reboques

Pocket-lint incorporou o trailer completo para bárbaros no topo desta página. O mais novo teaser de lançamento está abaixo.

Você gostou disto?

Então, talvez você goste de nossos guias de exibição de pedidos de filmes:

Escrito por Luke Baker.