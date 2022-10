Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Game of Thrones prequel House of the Dragon da HBO terminou sua primeira série de episódios no final de outubro de 2022, deixando os fãs ansiosos esperando uma segunda temporada - uma que ainda é realisticamente bastante distante.

Reunimos aqui todos os detalhes-chave que você precisa saber sobre a próxima temporada da Casa do Dragão, incluindo membros do elenco que retornaram, janelas de lançamento estimados e muito mais.

Casa do Dragão temporada 2: Data de lançamento

A segunda temporada da Casa do Dragão ainda não começou a produção, por isso é provável que ainda estejamos muito tempo longe dela realmente arejando.

Espera-se que o programa comece a produzir em sua próxima temporada no início de 2023, o que o levará a uma data no ar em algum momento em 2024, com base em programas anteriores da HBO e em seus tempos de entrada no ar. Um espetáculo que envolve esses muitos dragões CGI, afinal, envolve uma grande quantidade de pós-produção e efeitos que levam tempo para serem feitos.

Assim que tivermos qualquer notícia oficial da HBO sobre o assunto, é claro, atualizaremos este artigo.

Como assistir a House of the Dragon season 2

Obviamente, como já abordamos acima, a temporada 2 da Casa do Dragão ainda não está nem perto de ser lançada, mas quando ela for lançada, teremos uma noção clara de onde você poderá observá-la.

US

Como esta é uma produção totalmente original da HBO, a situação é clara nos EUA - você poderá assistir a segunda temporada da Casa do Dragão na HBO via cabo, ou através da HBO Max.

REINO UNIDO

Para aqueles de nós no Reino Unido, o acordo contínuo da Sky com a HBO significa que a Casa do Dragão deve vir para seu canal Sky Atlantic, e para os passes da Now TV Entertainment, quando a próxima temporada for lançada.

Se algo mudar nessa frente, ou se a HBO lançar sua própria plataforma de streaming no Reino Unido, atualizaremos isso para refletir essas mudanças.

House of the Dragon temporada 2: Elenco e equipe

Sabemos muito bem o que está no horizonte para o elenco e a equipe da primeira temporada enquanto se preparam para uma segunda temporada - para começar, um dos dois showrunners deixou o projeto.

Miguel Sapochnik deu um passo atrás após um longo envolvimento com o Game of Thrones, deixando Ryan Condal como o showrunner. Ele trabalhará em conjunto com escritores e com o próprio George R R R Martin para criar temporadas futuras.

Condal confirmou que estamos agora na era dos timeskips - a linha do tempo daqui é muito mais linear, sem reformulação de personagens e sem grandes saltos para frente no tempo, como aqueles que obtivemos repetidamente na primeira temporada.

Isso significa que podemos ter confiança no retorno de um grupo de membros do elenco principal (aqueles que sobreviveram na última temporada):

Emma D'Arcy - Rainha Rha Rhaenyra Targaryen

Rainha Rha Rhaenyra Targaryen Rhys Ifans - Otto Hightower, Mão do Rei

Otto Hightower, Mão do Rei Olivia Cooke - Alicent Hightower

Alicent Hightower Matt Smith - Príncipe Daemon Targaryen, irmão de Viserys Targaryen

- Príncipe Daemon Targaryen, irmão de Viserys Targaryen Tom Glynn-Carney - Rei Aegon Targaryen II

- Rei Aegon Targaryen II Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

- Aemond Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon

- Corlys Velaryon Eve Best - Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Sonoyo Mizuno - Mysaria, a Minhoca Branca

Há muito mais membros do elenco que esperaríamos voltar, em partes pequenas e grandes, com base no fato de que um personagem no Jogo de Tronos nunca pode ser descontado, mesmo quando eles estão fora da tela por longos períodos.

House of the Dragon Season 2: Story

A primeira temporada da Casa do Dragão terminou com o derramamento de sangue, quando Aemond Targaryen extraiu sua vingança do filho de Rhaenyra, Lucerys, arrancando seu dragão do céu e matando o jovem príncipe.

Com base na reação de Rhaenyra nos momentos finais da temporada, esta deve ser a faísca que acende o rastilho e mergulha Westeros em uma guerra total.

Isto dá início ao que é conhecido nos livros de história (inventado) como a Dança dos Dragões, e verá Rhaenyra e Daemon enfrentando a Allicent Hightower e seu filho Aegon, que senta o trono em Kings Landing.

Com os doentes Viserys finalmente mortos, estamos em uma séria luta de sucessão que promete ficar desonesto e sangrento de ambos os lados, com as grandes casas dos Sete Reinos alinhadas para escolher seu lado.

Como o material de origem está lá fora, você pode olhar muito para os traços largos do que vai acontecer à medida que o espetáculo se desenrola, mas pensamos que pode ser uma idéia melhor ficar no escuro e se deixar desfrutar dele à medida que ele vem.

Escrito por Max Freeman-Mills.