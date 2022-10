Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Corpos Corpos Corpos Corpos é um dos filmes de terror mais importantes de 2022, e agora que a temporada assustadora está chegando, pode ser o filme perfeito para uma noite de Halloween.

O filme impressionou tanto os críticos quanto o público, com muitos elogiando sua mistura de comédia, horror e mistério.

Agora que a sua série teatral terminou, aqui estão todos os detalhes de como e quando você pode transmitir e alugar o filme. Também acrescentamos alguns detalhes do enredo e o encabeçamos com alguns trailers. Vamos entrar nele.

Corpos Corpos Corpos Corpos Corpos: O que você precisa saber

Corpos Corpos Corpos Conta a história de um grupo de 20 e poucos anos que ficam presos em uma mansão remota durante um furacão. Quando um jogo de festa ao estilo Werewolf-se desvia, um verdadeiro cadáver é encontrado e a corrida começa para identificar o assassino. Espere torções, voltas e muita traição literal e figurativa.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

É uma montagem clássica de slasher, e a mistura de comédia de whodunnit significa que provavelmente vai atrair fãs de filmes como Scream, em vez daqueles que procuram emoções verdadeiramente aterrorizantes.

O filme é dirigido por Halina Reijn e é seu primeiro filme em inglês. Ele estrela Pete Davidson(SNL), Amanda Stenberg(Dear Evan Hansen), Maria Bakalova(Borat Subsequent Moviefilm) e Lee Pace(The Hobbit).

Corpos Corpos Corpos Corpos Corpos: Data de lançamento

Corpos Corpos Corpos Corpos Corpos tiveram um lançamento limitado a partir de 5 de agosto de 2022 em cidades selecionadas em todos os EUA. Depois, em 12 de agosto, foi concedida uma liberação nacional, com exibição internacional, em seguida. Foi liberado nos teatros britânicos em 2 de setembro de 2022.

Foi lançado para download digital nos EUA em 27 de setembro de 2022, seguido por Blu-Ray e DVD em 18 de outubro de 2022.

Bodies Bodies Bodies: Como assistir em casa

Corpos Corpos Corpos Corpos Corpos ainda não chegaram às plataformas de transmissão por assinatura, mas você pode comprar ou alugar o filme sob demanda nos pontos de venda habituais.

Isto inclui Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu e muito mais.

Se você preferir uma cópia física, as versões Blu-ray e DVD estão disponíveis nos EUA. A data de lançamento no Reino Unido ainda não foi especificada, mas as pré-encomendas estão ao vivo na Amazon.

squirrel_widget_12857275

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é oBastão de TV Amazon Fire 4K Max. Também excelentes são osGoogle Chromecast com Google TVoRoku Express 4KoApple TV 4Ke oBastão de TV Amazon Fire.

Corpos Corpos Corpos Corpos Corpos Corpos: Reboques

Pocket-lint incorporou o mais recente trailer para Corpos Corpos Corpos Corpos no topo desta página

Aqui está o trailer mais antigo:

Você gostou disto?

Escrito por Luke Baker.