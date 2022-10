Bem-vindo à Wrexham Season 2: O que sabemos até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O mundo do futebol mal podia acreditar quando o astro do Deadpool, Ryan Reynolds, e Rob McElhenny se uniram para comprar o Wrexham AFC (Clwb Pêl-droed Wrecsam, no País de Gales), um clube de futebol do norte do País de Gales.

Muita coisa mudou para o clube desde então. Suas fortunas em campo melhoraram drasticamente graças a alguns investimentos muito necessários, as instalações foram melhoradas, o clube assinou um importante contrato de patrocínio de camisas com uma das maiores empresas do mundo - TikTok - e o clube conseguiu seu próprio programa de TV: Bem-vindo ao Wrexham.

A primeira temporada do programa já se encerrou, mas haverá uma segunda. Rob McElhenny levou para o Twitter quando a primeira temporada chegou ao fim para confirmar que podemos esperar uma segunda parcela.

Oops. Desculpe. Esta noite é o último episódio da SEASON 1 de @WrexhamFX



A SEASON 2 voltará no próximo ano. Tenho uma cláusula em meu contrato que estipula que não farei nada menos que 16 temporadas de um programa de TV :)- Rob McElhenney (@RMcElhenney) 13 de outubro de 2022

Quando será a temporada 2 ar?

Tudo o que sabemos até agora é que a segunda temporada está chegando no próximo ano. Portanto, em algum momento em 2023. A série de documentários está sendo filmada durante a temporada de futebol de 2022/23, portanto, provavelmente só terminará no final da primavera de 2023, o que significa que não será transmitida ao ar por pelo menos alguns meses depois disso, semelhante à primeira temporada.

Se o cronograma deste ano se enquadrar, isso significará algum tempo até o final de agosto de 2023.

Onde posso assistir/jantar Bem-vindo a Wrexham?

Nos EUA, você pode assistir ao programa no FX, ou pode transmiti-lo no Hulu. Este último, é claro, requer uma assinatura.

Em outro lugar - no Reino Unido - você pode transmitir o programa na Disney Plus, novamente, você precisará de uma assinatura.

Qual é a história até agora?

Na primeira temporada, temos um primeiro vislumbre de como era nos bastidores, quando McElhenny e Reynolds assumem o clube de futebol. É a primeira vez que a dupla se empenha juntos no esporte, mas eles assumem um clube que luta nas camadas inferiores do futebol inglês.

Wrexham AFC - embora seja um clube galês - está no sistema de clubes de futebol inglês, onde está situado fora das camadas inferiores da Liga de Futebol Inglês (EFL) na Liga Nacional Vanarama. Está fora das camadas inferiores da EFL desde 2008, tendo passado os 87 anos anteriores dentro das divisões inferiores da Liga de Futebol.

O desejo de Reynolds e McElhenny de comprar um clube histórico que estava com pouca sorte os levou a Wrexham, um clube formado em 1864, e que tem sido perseguido por problemas financeiros e atuações pouco inspiradoras no campo durante grande parte do século 21 até agora.

Na primeira temporada, vemos o foco dos dois em virar as coisas, tanto dentro como fora do campo, com o time chegando à final da repescagem e chegando incrivelmente perto de uma promoção de volta para a EFL. A temporada culmina com a final do Troféu FA no Estádio de Wembley, com o clube jogando diante de 25.000 de seus próprios torcedores.

A final da temporada desta noite é meu toque de chamada para sempre. #WrexhamFX pic.twitter.com/m8DB48eepf- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 de outubro de 2022

Elenco e estrelas

Sendo este um documentário sobre um clube de futebol, o número de pessoas que aparecem nos espetáculos é - francamente - enorme. Portanto, não vamos listar todas elas. Aqui estão alguns dos nomes maiores, e rostos que você verá com mais freqüência através da série.

Ryan Reynolds - co-proprietário, Wrexham AFC

Rob McElhenny - co-proprietário, Wrexham AFC

Humphrey Ker - Diretor Executivo, Wrexham AFC

Phil Parkinson - Gerente, Wrexham AFC

Shaun Harvey - Assessor da Diretoria, Wrexham AFC

Wayne Jones - proprietário, The Turf

Fleur Robinson - CEO, Wrexham AFC

Paul Mullin - à frente, Wrexham AFC

Jordan Davies - meio-campista, Wrexham AFC

O que eu preciso saber?

Wrexham AFC joga seus jogos em casa no Racecourse Ground - um dos estádios mais antigos do mundo - que abriga um máximo de cerca de 10.000 torcedores. Desde a aquisição, está quase na capacidade a cada semana com o clube se tornando mais popular do que nunca.

A propriedade do clube de futebol por McElhenny e Reynold começou na forma clássica de Ryan Reynolds com alguns anúncios e spots de TV bastante hilários. O anúncio falso da empresa Ifor Williams Trailer foi um destaque especial, assim como um anúncio em que a dupla anunciou pela primeira vez o programa Welcome to Wrexham, com um orador galês 'traduzindo' para eles.

Na primeira temporada sob nova propriedade, a camisa da Wrexham foi desenhada como uma homenagem à McElhenny no estilo da camisa da Philadelphia Eagles. Era verde escuro e apresentava "It's Always Sunny" costurada na parte de trás do colarinho como uma referência ao espetáculo mais conhecido do ator.

Na última temporada, foi substituída por uma camisa azul que tem 'Ymdrech Mwyafswm' nas costas, o que se traduz em 'Maximum Effort' - uma ponta do chapéu para a produtora de Ryan Reynolds com esse nome.

McElhenny se encantou com os fãs - e com a nação galesa em geral - aprendendo a falar galês; aprendendo a pronunciar o nome do lugar mais longo do País de Gales e as palavras do hino nacional, cantando apaixonadamente na final do FA Trophy no final de sua primeira temporada no comando e - ao fazê-lo - elevando o perfil do idioma e do país.

Na segunda temporada, veremos o clube - mais uma vez - tentando ganhar a promoção de volta à EFL e, se o início da temporada for algo a ser feito, será mais do que possível.

Escrito por Cam Bunton.