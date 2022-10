Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O primeiro filme Pitch Perfect estreou em 2012 e já deu origem a duas seqüelas, bem como a uma série de spin-off que se prepara para estrear em Peacock.

A série de filmes Pitch Perfect segue um grupo só de meninas acapella na Universidade de Barden chamado Barden Bellas. Eles vão de competições colegiadas a competições nacionais e para lugares em turnês mundiais. O filme original foi um sucesso surpresa nas bilheterias, com um faturamento superior a 100 milhões de dólares em todo o mundo, enquanto a própria série ganhou 565 milhões de dólares no total. O Pitch Perfect 2 foi o maior filme, com um valor bruto de 287 milhões de dólares - o máximo para uma comédia musical.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

É claro que esse sucesso significa que haverá mais Pitch Perfect no futuro próximo.

Pitch Perfect: Pára-choques em Berlim está marcado para estrear em 23 de novembro no serviço de streaming de vídeo Peacock. A série de seis episódios será centrada em torno do personagem de Adam Devine, Bumper, dos filmes. Com Bumper in Berin no horizonte, é o momento perfeito para começar uma remontagem da série. A história dos filmes Pitch Perfect e da próxima série é contada cronologicamente, portanto você deve assisti-los por data de lançamento para acompanhar a história do início ao fim.

Pitch Perfect (2012 - Filme)

Para onde enviar: Veja o Pitch Perfeito na Amazônia

Pitch Perfect foi dirigido por Jason Moore e escrito por Kay Cannon. A história foi inspirada por Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Capella Glory, um livro de não-ficção de Mickey Rapkin. O filme segue Beca (Anna Kendrick) quando ela entra no seu primeiro ano no Barden College a mando de seu pai. Beca está mais interessada em música do que na faculdade e logo é abordada por Aubery (Anna Camp) para juntar-se ao grupo de acapella da faculdade chamado Barden Bellas.

Os Barden Bellas estão atualmente em baixa após o fiasco de vômito de Aubrey (a líder do grupo) durante a última apresentação. Mas eles ainda estão concentrados em competir.

Pitch Perfect 2 (2015 - Filme)

Para onde enviar: Veja o Pitch Perfect 2 na Amazônia

O Pitch Perfect 2 foi dirigido por Elizabeth Banks, que interpreta Gail durante toda a série de filmes. O filme pega três anos após o primeiro e vê Beca servindo como co-líder dos Barden Bellas ao lado de Chloe (Brittany Snow). Os Barden Bellas ganharam três campeonatos nacionais consecutivos da ICCA, o que os leva a atuar no Kennedy Center pelo aniversário de Barack Obama. Infelizmente, Patricia "Fat Amy" Hobart (Rebel Wilson) sofre um mau funcionamento do guarda-roupa durante sua apresentação.

Isto faz com que os Bellas sejam desonrados e banidos da competição. Beca consegue intermediar um acordo que permitirá à equipe voltar à competição se conseguir vencer o Campeonato Mundial A Capella na Europa - uma competição que nunca foi vencida por uma equipe americana.

Pitch Perfect 3 (2017 - Filme)

Para onde enviar: Veja o Pitch Perfect 3 na Amazônia

O Pitch Perfect 3 foi dirigido por Trish Sie e escrito por Mike White e Kay Cannon. O filme é ambientado apenas dois anos depois do Pitch Perfect 2, a terceira parte da série. Ele vê os agora graduados Bellas lutando para se ajustar à vida fora da faculdade. Então, quando o grupo tem a oportunidade de se apresentar em uma turnê USO, eles saltam para ela.

É claro que a turnê USO se transforma em uma competição contra outras bandas.

O grupo é acompanhado por Emily (Hailee Steinfeld), a atual líder dos Barden Bellas para esta excursão. Além disso, quando os Barden Bellas chegam à Europa, a Fat Amy é confrontada por seu pai distante, Fergus (John Lithgow), que é um senhor do crime perigoso, esperando reacender um relacionamento com sua filha.

Onde se encaixa o novo Pitch Perfect nesta ordem?

Bumper em Berlim é uma próxima série de Pitch Perfect spin-off centrada em torno do personagem Pitch Perfect de Adam Devine, Bumper. (Ele se originou na série de filmes como vocalista de um grupo rival de acapella). Você assistiria Bumper em Berlim seguindo diretamente o Pitch Perfect 3 em sua ordem de relógio.

Pitch Perfect: Bumper em Berlim (série de TV Peacock a chegar em novembro de 2022)

O filme mostra Bumper vivendo na Alemanha depois que uma de suas canções encabeça as paradas de lá. Sarah Hyland e Jameela Jamil também estrelarão na série.

Confira aqui o primeiro teaser de Pitch Perfect: Bumper in Berlin. Bumper in Berlin está programado para estrear em Peacock no dia 23 de novembro de 2022.

Verso sem spoiler-free: Assista aos filmes e sries Pitch Perfect em ordem

OK, então aqui está a versão resumida do guia acima. Está livre de spoilers.

Pedidos de filmes e séries Pitch Perfect (data de lançamento e cronológico)

Pitch Perfect (2012 - Filme)

Pitch Perfect 2 (2015 - Filme)

Pitch Perfect 3 (2017 - Filme)

Pitch Perfect: Bumper em Berlim (série de TV Peacock a chegar em novembro de 2022)

Voc gostou disto?

Então, talvez você goste de nossos guias de pedidos de filmes:

Também temos estes boatos sobre os próximos filmes:

Escrito por Maggie Tillman.