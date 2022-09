Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Star Trek: Strange New Worlds acabou de estrear em julho de 2022, mas já há um primeiro olhar oficial sobre a segunda temporada.

Se você é fã do Star Trek: The Original Series (TOS), então a mais nova série da Paramount Plus Star Trek é feita para você. Star Trek: Strange New Worlds segue a tripulação da USS Enterprise 10 anos antes do Capitão Kirk assumir o leme. Você pode seguir uma tripulação liderada por personagens que fizeram sua estréia no TOS - como o Capitão Christopher Pyke (Anson Mount), Spock (Ethan Peck), e Número Um (Rebecca Romijn), e todos eles estão em trajes inspirados no TOS. Strange New Worlds também renuncia aos modernos arcos da temporada Star Trek e, em vez disso, concentra-se na tripulação investigando um novo mundo ou mistério e resolvendo-o em um episódio, assim como no TOS.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Star Trek: Estranhos Novos Mundos.

Star Trek Strange New Worlds: O que você precisa saber

Star Trek: Strange New Worlds segue a tripulação da USS Enterprise 10 anos antes do Capitão Kirk e dos eventos da Série Original (TOS). É claro que a Enterprise está em uma missão de cinco anos: explorar novos mundos estranhos, buscar novas vidas e novas civilizações, ir ousadamente onde ninguém foi antes. A série não necessariamente começa com a primeira temporada, no entanto, como os atores que interpretam o Capitão Pyke, Spock e Número Um, todos fazem suas estréias durante a segunda temporada de Star Trek: Discovery antes de embarcar na USS Enterprise.

O Spock de Ethan Peck, em particular, desempenha um grande papel no Star Trek: Discovery's second season.

O divertido de Strange New Worlds é que o estilo do espetáculo torna possível muitos tipos de ovos de Páscoa do Star Trek divertidos. Há apenas uma única história contida a cada semana, com a tripulação do USS Enterprise como a constante. Bem, isso e a fantástica estética inspirada na década de 1960.

Star Trek Strange New Worlds: Data de lançamento

A segunda temporada de Strange New Worlds ainda não tem uma data de lançamento, mas espera-se que estreie em 2023.

Star Trek Strange New Worlds: Como assistir

Star Trek: Strange New Worlds temporada um está disponível na Paramount Plus, portanto a temporada dois provavelmente será também. O serviço de streaming começa em US$ 4,99 por mês nos EUA.

Star Trek Estranhos Novos Mundos: Cast

Você pode esperar que a maioria da tripulação do USS Enterprise esteja de volta para a segunda temporada do Star Trek: Strange New Worlds. É claro que haverá alguns rostos novos e, neste caso, alguns rostos novos familiares. Paul Wesley está pronto para assumir o papel de um jovem James T. Kirk. Há também a esperança de vermos um jovem Montgomery "Scotty" Scott na série, mas não há notícias oficiais de elenco até agora.

Dito isto, os programas obviamente estão dispostos a reformular personagens do TOS, então quem sabe quem poderíamos ver aparecer em um único episódio de camafeu?

Anson Mount como Christopher Pike

Ethan Peck como Spock

Jess Bush como Christine Chapel

Christina Chong como La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding como Nyota Uhura

Melissa Navia como Erica Ortegas

Babs Olusanmokun como Joseph M'Benga

Rebecca Romijn como Una Chin-Riley / Número Um

Paul Wesley como James T. Kirk

Star Trek Strange New Worlds: Trailers

A Paramount lançou um clipe de primeira linha da segunda temporada do Star Trek: Strange New Worlds. Ele mostra a Erica Ortega de Melissa Navia narrando sua emoção ao se juntar ao grupo de desembarque na próxima missão da Enterprise. Confira abaixo.

Ortegas Preps For An Away Mission (Clip Exclusivo S2)

Star Trek Strange New Worlds: Como alcançar

Se você quiser pegar absolutamente todos os ovos de páscoa do Star Trek canon escondidos em Strange New Worlds, então você não terá outra escolha a não ser conferir nosso guia cronológico de visualização do Star Trek. Se você estiver procurando algo um pouco menos assustador, vale a pena conferir algumas das apresentações dos personagens no Star Trek: Discovery.

Além disso, Star Trek: TOS e os filmes que apresentam O elenco da Série Original também valem a pena ser postos em dia antes da segunda temporada.

