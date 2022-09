Star Trek Discovery season 5: Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Star Trek: Discovery estreou pela primeira vez em 2017 e, desde então, tem liderado uma frota de novos Star Trek shows e está a caminho de se tornar o show mais assistido da Paramount Plus. Estaremos a bordo do USS Discovery para uma quinta temporada, felizmente, pois a Paramount compartilhou recentemente um primeiro olhar sobre a próxima temporada durante sua comemoração do Star Trek Day. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada do Star Trek: Discovery.

Star Trek Discovery season 5: O que você precisa saber

Star Trek: A descoberta acontece mais no futuro do que qualquer outra coisa que tenhamos visto no Universo Star Trek. Isso pode vir como uma pequena surpresa - se você só viu a primeira temporada ou duas da série, já que a tripulação do USS Discovery foi enviada mais de 900 anos no futuro para o ano 3188. A tripulação chega neste novo futuro para encontrar a Federação Unida de Planetas desmantelada e as viagens espaciais muito mais difíceis devido a um evento conhecido como The Burn.

A tripulação do USS Discovery se propõe a restabelecer a Federação Unida de Planetas. Entrando na quinta temporada, o Discovery é capitaneado por Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). A ela, é claro, se juntará seu primeiro oficial Saru (Doug Jones). Tornando as coisas mais difíceis para Burnham é que o USS Discovery perdeu seu Spore Drive, o que lhe permitiu viajar em dobra. Quanto ao que podemos esperar na temporada seguinte, a trama foi provocada no Dia do Star Trek como se estivesse girando em torno de Burnham e a tripulação estando na caça de um poderoso objeto antigo. Podemos assumir que também vamos entrar no processo de reconstrução da Federação dos Planetas, já que a Terra concordou em voltar a participar da final da quarta temporada.

Star Trek Discovery season 5: Data de lançamento

Ainda não há data de lançamento para a quinta temporada do Star Trek: Discovery, mas espera-se que seja lançado no primeiro semestre de 2023.

Temporada 5 do Star Trek Discovery: Como assistir

Star Trek: As estações de descoberta de um a quatro estão disponíveis na Paramount Plus, portanto, a estação cinco provavelmente também estará. O serviço de streaming começa em US$ 4,99 por mês nos EUA. Saiba mais sobre a Paramount Plus em nosso guia aqui.

Estação 5 do Star Trek Discovery: Elenco

Você pode esperar que a maioria da tripulação volte para a quinta temporada do Star Trek: Discovery. Sonequa Martin-Green está retornando como Michael Burnham, assim como Doug Jones como Saru. Aqui está um resumo de quem esperar na quinta temporada:

Sonequa Martin-Green como Michael Burnham

Doug Jones como Saru

Anthony Rapp como Paul Stamets

Mary Wiseman como Sylvia Tilly

Wilson Cruz como Hugh Culber

Blu del Barrio como Adira Tal

David Ajala como Cleveland "Livro" Booker

Descoberta do Star Trek: Trailers

Até o momento, a Paramount não liberou nenhum reboque. Mas compartilhou uma visita ao conjunto da quinta temporada no YouTube, e é guiada por Wilson Cruz (que interpreta Hugh Culber). Você pode assistir a isso abaixo:

Star Trek: Descoberta - Tour do Conjunto da Quinta Temporada

Descoberta do Star Trek: Como alcançar

O Universo Star Trek abrange literalmente mais de mil anos de história em seus diferentes filmes e espetáculos. O Star Trek: Discovery é único porque faz isso por si só - com um salto no tempo de 900 anos ocorrendo entre a segunda e terceira temporadas. Se você está realmente procurando entrar nos detalhes do que está acontecendo ao lado da tripulação do USS Discovery, confira nossos filmes cronológicos do Star Trek e mostre o guia do espectador final.

