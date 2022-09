A TV Backlight T2 de Govee traz o ambiente para a noite de cinema

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você gosta da aparência da tecnologia Philips Ambilight, mas não está em condições de substituir toda sua TV, a empresa de iluminação inteligente Govee pode ter a resposta. Ela acaba de anunciar a TV Backlight T2, a primeira retroiluminação do mundo com câmera dupla a cores com maior precisão na correspondência de cores.

O dispositivo de câmera dupla, que fica no topo de sua tela, usa a tecnologia patenteada Envisual da Govee para digitalizar o conteúdo que você está assistindo e combinar as cores que ele vê com as cores que ele projeta na parede atrás. Para garantir o desempenho mais preciso possível, ele usa um método de captura de "divisão de zonas", que divide a tela em uma série de zonas. Isto a ajuda a identificar as mudanças de cor mais de perto, e a produzir efeitos de iluminação personalizados, não importa o que você esteja observando.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Agora em sua segunda geração, o T2 melhora a Imersão T1 de Govee ao capturar mais do dobro do número de pontos de pixel a cada meio segundo, passando de 171K pontos de pixel para 354K - sem dúvida ajudado pela câmera extra neste modelo. Isto aumenta a precisão da correspondência de cores em 40%.

Também dobrou o número de contas de luz RGBIC em sua luz de fundo para 60 por metro, para um efeito de lavagem de parede mais vibrante, ao mesmo tempo em que incorpora chips IC (Independent Control) em cada luz, para que possam exibir múltiplos efeitos e cores em uma única zona. Isto ajuda a criar uma transição de iluminação mais natural e suave entre as cenas.

Como seria de esperar, você pode emparelhar a luz de fundo da TV 2 com outras luzes inteligentes Govee, e ativar o modo DreamView através do Govee Home App para que todos eles possam trabalhar juntos para um impacto ainda maior.

Fácil de instalar e compatível com assistentes de voz como Amazon Alexa e Google Assistant, a TV Backlight T2 estará disponível primeiro para TVs de 55-65 polegadas, custando $139,99/£149,99/£149,99, com uma versão de 75-85 polegadas vindo para os EUA em outubro.

squirrel_widget_12855865

Escrito por Verity Burns.