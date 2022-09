Como assistir à última partida de tênis do Roger Federer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A lenda do tênis Roger Federer anunciou que se aposentaria do esporte em 15 de setembro, após uma carreira incrível que o viu ganhar 20 torneios do Grand Slam.

Federer disse aos fãs que jogaria a Copa Laver em Londres e que esse seria seu último torneio competitivo. Sua última partida competitiva será uma partida dupla ao lado de seu velho rival Rafael Nadal.

Isto é tudo o que você precisa saber sobre a última partida competitiva de Roger Federer, como assistir e a que horas ela se realizará.

Quando será a última partida de tênis de Roger Federer?

Roger Federer jogará sua última partida com Rafael Nadal como parte do Team Europe na Copa Laver. Federerer não está jogando sozinho devido a seus problemas recorrentes com o joelho, então a partida de duplas com Nadal será sua última.

A partida acontecerá no dia 23 de setembro de 2022 e seguirá Murray enfrentando De Minaur em sua partida de solteiros. O jogo de solteiros começará às 19h00 (BST). A partida do Federer começará por volta das 20:20h20 (BST).

Como assistir à última partida do Federer com Nadal

Depende de onde você estiver no mundo, de onde você pode ver Roger Federer e Rafael Nadal enfrentarem Sock e Tiafoe em sua última partida de tênis.

Para aqueles no Reino Unido, a cobertura da Copa Laver está sendo mostrada pela Eurosport, que é parte do Discovery+. Você precisará de uma assinatura, que custa £6,99 por mês para entretenimento e esporte. Você também pode assinar através do Amazon Prime Video.

Para quem está nos EUA, a cobertura está sendo mostrada pelo Tennis Channel. Você pode transmiti-la através do fuboTV ou DirectTV Stream.

Há uma lista de quais emissoras têm os direitos por país no site da Copa Laver, se você estiver em outro lugar do mundo e quiser assistir ao jogo.

O que é a Copa Laver e como ela funciona?

A Laver Cup funciona de 23 a 25 de setembro para 2022 em Londres. É um torneio de quadra dura indoor entre a Team Europe e a Team World.

Agora em seu quinto ano, a Laver Cup está sendo disputada no O2 em Londres e coloca os seis melhores jogadores europeus contra os seis melhores jogadores do resto do mundo.

A Laver Cup consiste em cinco sessões jogadas em três dias e as partidas individuais e duplas são as melhores de três sets. Se houver um conjunto dividido, o terceiro conjunto vai para um desempate de 10 pontos.

O time vencedor precisa alcançar 13 pontos.

Você pode ler tudo sobre como funciona no site da Copa Laver. Há também um vídeo que você pode assistir abaixo.

