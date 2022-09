Como assistir ao Hot Take: O filme "The Depp/Heard Trial".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O julgamento por difamação Johnny Depp e Amber Heard foi um tema quente durante os meses em que decorreu, em abril e maio de 2022. Se você estava seguindo-o, sem dúvida terá escolhido um lado, e saberá o resultado também.

O julgamento atraiu uma enorme atenção da mídia, mas provavelmente não surpreende que esteja sendo feito um filme sobre o assunto. O que talvez seja mais surpreendente é a rapidez com que ele sairá.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Hot Take: O filme do Depp/Heard Trial, incluindo sua data de lançamento e como assisti-lo.

Hot Take: A data de lançamento do Depp/Heard Trial

30 de setembro de 2022

The Hot Take: O filme The Depp/Heard Trial será lançado em 30 de setembro de 2022.

Diz-se que o filme foi rapidamente lançado por Tubi e MarVista. Adam Lewinson, diretor de conteúdo de Tubi, disse a Variety que a plataforma queria "captar um take oportuno de uma história que se tornou parte do zeitgeist cultural, pintando um quadro único do que milhões de pessoas viram nas manchetes durante o verão".

Hot Take: O Depp/Heard Trial como assistir

Hot Take: O Depp/Heard Trial estará disponível para assistir na plataforma de streaming da Fox Tubi quando ela sair. Tubi é um serviço de streaming gratuito nos EUA, mas a plataforma não está disponível no Reino Unido.

No momento, parece que o filme não estará disponível para assistir no Reino Unido, embora atualizemos este recurso se ouvirmos de outra forma.

Hot Take: O enredo do Depp/Heard Trial

Hot Take: O Julgamento Depp/Heard está pronto para contar uma história dramatizada do julgamento por difamação de Johnny Depp e Amber Heard que terminou em 1 de junho de 2022.

O julgamento viu o Depp processar Heard por 50 milhões de dólares, alegando que Heard teve um impacto no trabalho do Depp quando ela supostamente implicou que ele abusou dela em um artigo do Wasington Post em 2018. Ela não o nomeou, mas o Depp alegou que a alegação o impediu de conseguir empregos de atuação.

Diz-se que o filme vai seguir a relação do Depp e Heard dentro e fora do tribunal, e contar a história do julgamento por difamação de dois meses.

O julgamento viu o lado do júri com o Depp, concedendo-lhe US$ 10 milhões em indenizações compensatórias e US$ 5 milhões em indenizações punitivas, embora estas últimas tenham sido reduzidas. Heard ganhou um de seus três pedidos reconvencionais, com o Depp considerado responsável por uma declaração difamatória feita sobre Heard em 2016.

Surgiram recentemente notícias de que a Depp estava namorando Joelle Rich, a advogada que o representou em sua ação judicial no Reino Unido contra o jornal The Sun. Rich não foi um dos advogados que o representou no julgamento Heard e enquanto ela estava na sala de audiências, o Hot Take: The Depp/Heard Trial não é esperado que o filme The Depp/Heard Trial cubra este novo relacionamento.

O Hot Take: O elenco do Depp/Heard Trial

Hot Take: O filme Depp/Heard Trial verá Johnny Depp interpretado por Mark Hapka de Days of Our Lives, enquanto Amber Heard será interpretado por Megan Davis.

Melissa Marty da estação 19 interpretará a advogada de Johnny Depp Camille Vasquez e Mary Carrig interpretará a advogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft.

O filme foi escrito por Guy Nicolucci e será dirigido por Sara Lohman. Foi produzido por Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer e Fernando Szew.

Escrito por Britta O'Boyle.