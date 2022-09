Como assistir ao Hellraiser (2022): Já está transmitindo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hulu está reiniciando uma das mais icônicas franquias de horror de todos os tempos, e estamos prontos para uma experiência além dos limites.

O novo filme é baseado no romance de Clive Barker, O Coração de Hellbound, assim como o original, então estamos prontos para nos reunirmos com Pinhead e os Cenobitas, que vão aterrorizar mais uma vez.

Então, vamos abrir a caixa de quebra-cabeças e descobrir quando e onde você pode assistir à ação, conferindo alguns detalhes do enredo e trailers para uma boa medida.

Hellraiser (2022): O que você precisa saber

Como mencionamos acima, o novo filme é baseado no mesmo material de origem do clássico de 1987, o que significa que temos uma idéia bastante boa do que esperar do enredo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Entretanto, pela sinopse, podemos ver que existem algumas diferenças substanciais. A principal delas é que o filme segue Riley, uma jovem mulher em busca de seu irmão perdido.

No romance este personagem é Rory, e no filme original é Larry. Em ambos os casos, eles não são o personagem principal, é o amigo de Rory, Kirsty, que é nosso protagonista.

O novo filme é dirigido por David Bruckner(V/H/S) e escrito por Ben Collins e Luke Piotrowski (The Night House) junto com David S. Goyer (Dark City).

Goyer disse a Collider "voltamos à novela original para o material de origem; estamos realmente honrando o trabalho de Clive".

Ele continuou "as filmagens são aterrorizantes e incríveis, e os Cenobitas estão deixando cair a mandíbula". Soa bem para nós.

Pinhead será interpretado por Jamie Clayton da fama Sense8 e Riley é interpretado por Odessa A'zion.

Hellraiser (2022): Data de lançamento

O Hellraiser será lançado em 7 de outubro de 2022 nos EUA. Está sendo lançado diretamente para o streaming e não verá uma série teatral.

Um lançamento no Reino Unido ainda não foi anunciado no momento em que foi escrito.

Hellraiser (2022): Onde transmitir

Hellraiser é um Hulu original e, como tal, estará disponível para ser transmitido em Hulu a partir de 7 de outubro de 2022.

No Reino Unido, ele provavelmente chegará à Disney+ em algum momento, uma vez que a Disney é a empresa matriz da Hulu. No entanto, nada foi anunciado oficialmente.

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é aBastão de TV Amazon Fire 4K Max. Também excelentes são osGoogle Chromecast com Google TVoRoku Express 4KoApple TV 4Ke oBastão de TV Amazon Fire.

Hellraiser (2022): Reboques

Pocket-lint incorporou o último trailer para o Hellraiser no topo desta página. Antes disso, houve um breve teaser, que temos embutido abaixo.

Você gostou disto?

Então, talvez você goste de nossos guias de exibição de pedidos de filmes:

Também temos estes boatos sobre os próximos filmes:

Escrito por Luke Baker.