Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já faz quase uma década desde o lançamento de The Hunger Games - os filmes, de qualquer forma.

The Hunger Games é uma franquia que consiste em quatro filmes Blockbuster, mas é baseada em três romances igualmente populares de Suzanne Collins. Está ambientado num futuro distópico em Panem - uma nação norte-americana composta por 12 distritos, com um Capitólio governando todos eles. Como punição por rebelião 74 anos antes, cada distrito deve selecionar um menino e uma menina entre 12 e 18 anos para competir nos Jogos da Fome, uma competição anual onde vence o último sobrevivente restante. Os Jogos da Fome são tratados como uma Copa do Mundo no Capitólio. Mas mais longe, em Panem, as pessoas estão ressentidas com os Jogos.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

É aqui que encontramos o protagonista da história: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), uma homenagem feminina do Distrito 12.

Os filmes dos Jogos da Fome geraram 2,9 bilhões de dólares nas bilheterias e catapultaram a carreira de Lawrence. (No mesmo ano em que foram lançados os primeiros Jogos da Fome, ela ganhou um Oscar). Mas a história dos Jogos não termina com ela nos primeiros filmes. Um novo filme dos Jogos da Fome está chegando. Preparado para estrear em 2023, é baseado em um romance epônimo da prequela de Suzanne Collins chamado The Ballad of Songbirds and Snakes. Ele se concentrará em um jovem presidente Snow enquanto ele navega sendo um mentor para uma homenagem feminina do Distrito 12. Francis Lawrence está voltando como diretor, depois de dirigir três dos filmes originais.

Com o novo filme saindo no próximo ano, é o momento perfeito para revisitar Panem.

Como assistir os filmes The Hunger Games em ordem (cronológico e ordem de data de lançamento)

Os filmes dos Jogos da Fome lançados nas salas de cinema em ordem cronológica. É a melhor maneira de vê-los. Se você não sabe qual veio primeiro ou quer aprender um pouco mais sobre a história e como ela avança nos quatro filmes dos Jogos da Fome, então continue lendo. Mas, por favor, tenha em mente que pode haver estragadores. Pule para o final deste guia para uma versão sem spoilers.

Os Jogos da Fome (2012)

Realizado por: Gary Ross

Gary Ross Roteiro por: Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray

Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray Produzido por: Lionsgate

Lionsgate Distribuído por: Lionsgate

Lionsgate bilheteria: $694 milhões

$694 milhões Tempo de funcionamento: 142 minutos

142 minutos Baseado em: The Hunger Games, de Suzanne Collins (Amazon)



The Hunger Games, de Suzanne Collins (Amazon) Para onde enviar:Vídeo do Amazon Prime

O primeiro filme apresenta um continente distópico chamado Panem, onde 12 distritos diferentes são governados pelo Capitólio. Todo ano, como parte de uma tradição para marcar o aniversário dos distritos rebeldes, cada distrito deve enviar um menino e uma menina entre 12 e 18 anos para competir em uma luta até a morte conhecida como os Jogos da Fome. Embora os Jogos sejam tratados como o Policial Mundial no Capitólio, à medida que se vai se distanciando, o povo de Panem fica mais ressentido. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) é uma jovem de 16 anos do Distrito 12 - a mais pobre e mais afastada do Capitólio.

O distrito faz uma loteria para decidir quais crianças serão escolhidas, e quando a irmã mais nova de Katniss, Primrose (Willow Shields) é escolhida, Katniss é voluntária no lugar de sua irmã. Logo, ela se junta a Peeta (Josh Hutcherson), o menino escolhido de seu distrito, e eles são escoltados até o Capitólio. Os Jogos da Fome foi dirigido por Gary Ross, que escreveu o roteiro com Billy Ray e Suzanne Collins.

Os Jogos da Fome Pegando Fogo (2013)

Dirigido por: Francis Lawrence

Francis Lawrence Roteiro por: Simon Beaufoy, Michael deBruyn

Simon Beaufoy, Michael deBruyn Produzido por: Lionsgate

Lionsgate Distribuído por: Lionsgate

Lionsgate bilheteria: US$ 865 milhões

Tempo de execução: 146 minutos

Baseado em: Catching Fire por Suzanne Collins (Amazon)

Catching Fire por Suzanne Collins (Amazon) Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Catch Fire pega com Katniss e Peeta de volta ao Distrito 12 depois de ter superado o Capitólio. (Como parte de seu plano vencedor, eles fingiram se apaixonar).

Eles são visitados pelo Presidente Snow (Donald Sutherland), que revela a Katniss que suas ações lançaram os distritos em um estado de Rebelião. Snow decide enviar Katniss e Peeta em um tour por todos os distritos de Panem, com a expectativa de que eles continuem sua charada e não minem seu poder. Quando Snow não está convencido de que estão verdadeiramente apaixonados, revela-se que pela primeira vez, para os 75 Jogos da Fome, os participantes dos Jogos serão selecionados entre os campeões anteriores. Katniss - sendo a única vencedora viva do Distrito 12 - está garantida uma vaga no concurso.

Francis Lawrence é o diretor do Catching Fire e dirigiu também os dois filmes finais dos Jogos da Fome originais. Ele também dirigirá o próximo filme prequel, que será lançado em 2023.

Os Jogos da Fome Mockingjay - Parte Um (2014)

Dirigido por: Francis Lawrence

Francis Lawrence Roteiro por: Danny Strong, Peter Craig

Danny Strong, Peter Craig Produzido por: Lionsgate

Lionsgate Distribuído por: Lionsgate

Lionsgate bilheteria: US$ 755 milhões

milhões Tempo de funcionamento: 123 minutos

123 minutos Baseado em: Mockingjay por Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay por Suzanne Collins (Amazon) Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Após sua fuga dos 75º Jogos da Fome, Katniss é escoltada até o Distrito 13. É uma sede subterrânea secreta para a Rebelião. Lá, ela encontra o presidente da Rebelião, Alma Coin (Julianne Moore). Ela pede a Katniss que ajude a conquistar os corações e mentes dos outros distritos, filmando vídeos de propaganda e lutando contra a opressão do Capitólio. Peeta, enquanto isso, é mantida cativa pelo Capitólio, sendo usada para tentar deter Katniss e suprimir a crescente revolução que ela iniciou. Eventualmente, todos os distritos de Panem terão que escolher entre a Rebelião e o Capitólio.

Os Jogos da Fome Mockingjay - Parte Dois (2015)

Dirigido por: Francis Lawrence

Francis Lawrence Roteiro por: Peter Craig, Danny Strong

Peter Craig, Danny Strong Produzido por: Força da cor

Força da cor Distribuído por: Lionsgate

Lionsgate bilheteria: $658 milhões

milhões Tempo de funcionamento: 137 minutos

137 minutos Baseado em: Mockingjay por Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay por Suzanne Collins (Amazon) Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

No quarto e atualmente final filme dos Jogos da Fome, a Rebelião tenta curar a lavagem cerebral de Peeta do Capitólio, o que o fez tentar matar Katniss. Enquanto isso, Katniss ajudou a virar a maioria dos distritos para o lado da Rebelião com os vídeos de propaganda da Alma Coin. Katniss também faz parte do Star Squad, um grupo dos soldados de elite que mais lutam pela Rebelião. Eles embarcam em uma perigosa missão ao Capitólio, com o objetivo de matar o Presidente Snow. O grupo concorda relutantemente em trazer Peeta para que ele possa ser incluído nos vídeos de propaganda, embora ainda não tenham certeza de que ele possa ser totalmente confiável.

Onde se encaixa o novo filme dos Jogos da Fome nesta ordem?

A Balada dos Pássaros Canoros e Serpentes é um conjunto de pré-qualificação que se aproxima 65 anos antes dos eventos da série original. Quando estiver disponível para ver em teatros ou online, você assistiria primeiro a uma remontagem nos Jogos da Fome.

Os Jogos da Fome: A Balada dos Pássaros Cantores e Cobras (2023)

Dirigido por: Francis Lawrence

Francis Lawrence Roteiro por: Michael Arndt

Michael Arndt Produzido por: Color Force

Color Force Distribuído por: Lionsgate

Lionsgate Baseado em: The Ballad of Songbirds and Snakes de Suzanne Collins (Amazon)



The Ballad of Songbirds and Snakes de Suzanne Collins (Amazon) Onde assistir: Releases em 17 de novembro de 2023

A Balada dos Pássaros Canoros e Serpentes é um conjunto de pré-qualificação que se aproxima 65 anos antes dos eventos da série original. Quando estiver disponível para ver em teatros ou online, você assistiria primeiro a uma remontagem nos Jogos da Fome.

Como todos os outros filmes dos Jogos da Fome, o novo filme é baseado em um romance de Suzanne Collins. Ele seguirá um Coriolanus Snow muito mais jovem, que será interpretado por Tom Blyth. (O personagem do Presidente Snow é interpretado por Donald Sutherland nos outros filmes ambientados décadas depois). A família outrora rica de Snow está agora destituída, mas graças ao seu sucesso na Academia, ele foi designado para ser o mentor de uma homenagem para os 10 Jogos da Fome. É claro, ele foi emparelhado com uma homenagem do Distrito 12 chamada Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Você pode conferir o trailer de revelação de A Balada dos Pássaros e Cobras aqui.

Francis Lawrence voltará a dirigir este filme depois de dirigir Catching Fire e ambos os filmes Mockingjay.

Verso sem spoiler-free: Os filmes dos Jogos da Fome em ordem

Ordem cronológica e data de lançamento

OK, então aqui está a versão resumida do guia acima. Está livre de spoilers.

Os Jogos da Fome (2012)

Os Jogos da Fome: Pegando fogo (2013)

Os Jogos da Fome: Mockingjay - Parte Um (2014)

Os Jogos da Fome: Mockingjay - Parte Dois (2015)

Ainda não disponível:

Os Jogos da Fome: A Balada dos Pássaros Cantores e Cobras (2023)

Voc gostou disto?

Então, talvez você goste de nossos guias de pedidos de filmes:

Também temos estes boatos sobre os próximos filmes:

Escrito por Maggie Tillman.