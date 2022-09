Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O outono é a época perfeita para sentar e assistir filmes sobre vampiros e lobisomens.

A Saga Crepúsculo apresenta ambos e é de fato uma das franquias de maior sucesso na história. Baseada em quatro romances mais vendidos por Stephenie Meyer, ela consiste em cinco filmes, que geraram US$ 3,4 bilhões em todo o mundo nas bilheterias e se tornaram uma pedra de toque cultural para os anos 2010.

Como os romances, os filmes seguem Bella Swan, de 17 anos, quando ela se muda para o Estado de Washington e conhece o misterioso Edward Cullen. Enquanto os atores que estrelaram como Bella e Edward eram relativamente desconhecidos há uma década - o departamento de elenco fez claramente algumas escolhas estelares. Kristina Stewart (Bella) está saindo agora de sua primeira indicação ao Oscar com Spencer de 2021, e Robert Pattinson (Edward) recentemente nomeado o Cruzado Caped em The Batman.

Se você estiver interessado em finalmente conferir A Saga do Crepúsculo, ou talvez queira apenas revisitar os filmes antes do Halloween, aqui está a ordem para vê-los a todos. A história passa por data de lançamento cinematográfica, porque é assim que a história se desenrola - em ordem cronológica. Permita-nos explicar.

Como assistir aos filmes do Crepúsculo em ordem (em ordem cronológica e data de lançamento)

PODE HAVER SPOILERS ABAIXO. Saltar para o final deste guia para a versão em forma de bala, sem spoilers.

Crepúsculo (2008)

Dirigido por: Catherine Hardwicke

Catherine Hardwicke Baseado em: Crepúsculo de Stephenie Meyer

Crepúsculo de Stephenie Meyer Roteiro por: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produzido e distribuído por: Summit Entertainment

Summit Entertainment Tempo de funcionamento: 121 minutos

121 minutos bilheteria: $407 milhões

$407 milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

O primeiro filme Twilight nos apresenta o Bella Swan de Kristen Stewart, que se mudou do Arizona para Washington para morar com seu pai. Ela percebe os Cullens quando inicia o ensino médio. Eles são um grupo de irmãos que se guardam principalmente para si mesmos. É claro que ela acaba sentada ao lado de Edward Cullen (Robert Pattinson) na aula de Biologia, o que inicia uma estranha relação entre os dois - até que Edward salva Bella de ser atropelada por um carro com poderes sobrenaturais.

medida que os dois se conhecem, torna-se claro para Bella que Edward é um vampiro. Infelizmente, outro grupo de vampiros - liderado por um rastreador chamado James (Cam Gigandet) - chega e decide caçar Bella, o que leva Edward e seus irmãos a proteger Bella.

A Saga do Crepúsculo: Lua Nova (2009)

Dirigido por: Chris Wietz

Chris Wietz Baseado em: Lua Nova de Stephenie Meyer

Lua Nova de Stephenie Meyer Roteiro por: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produzido por: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribuído por: Summit Entertainment

Summit Entertainment Tempo de funcionamento: 130 minutos (corte estendido é de 138 minutos)

130 minutos (corte estendido é de 138 minutos) bilheteria: $709 milhões

milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Lua Nova retoma com Bella em seu último ano do ensino médio e continua seu relacionamento com Edward. Ao comemorar seu aniversário com os Cullens, Bella recebe um corte de papel, o que faz com que o irmão de Edward, Jasper (Jackson Rathbone), a ataque instintivamente. Embora Jasper tenha sido detido antes de ferir Bella, Edward acredita que ela nunca poderá estar segura perto dele ou de sua família. Ele termina o relacionamento deles e se afasta com o resto de sua família.

Bella então passa mais tempo com Jacob Black (Taylor Lautner) - até descobrir que ele e outros membros de sua tribo indígena Quileute são lobisomens.

Ela começa a perseguir a emoção dos momentos de risco de vida só para poder se sentir próxima de Edward. Isto faz Edward acreditar inadvertidamente que Bella morreu pulando de um penhasco. Sua irmã Alice (Alice Green) vê até mesmo uma visão da mesma. A culpa faz Edward aparecer diante da realeza vampira conhecida como os Volturi, na esperança de terminar sua própria vida.

A Saga do Crepúsculo: Eclipse (2010)

Realizado por: David Slade

David Slade Baseado em: Eclipse de Stephenie Meyer

Eclipse de Stephenie Meyer Roteiro por: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produzido por: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribuído por: Summit Entertainment

Summit Entertainment Tempo de funcionamento: 123 minutos

123 minutos bilheteria: $698 milhões

$698 milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Após a decisão dos Volturi no final da Lua Nova, Eclipse se concentra em Bella e Edward tentando decidir quando ela será transformada em um vampiro. Os dois discordam sobre isso.

Enquanto isso acontece, Victoria (Rachelle LaFevre) - que era membro do grupo de vampiros que originalmente caçava Bella - quer se vingar. Ela constrói um exército de vampiros para atacar a cidade de Forks, onde Bella vive. Os Cullens então encontram uma causa comum com a matilha de lobisomens Quileute para se defenderem dos vampiros.

A Saga do Crepúsculo: A Aurora do Crepúsculo - Parte Um (2011)

Dirigido por: Bill Condon

Bill Condon Baseado em: Breaking Dawn de Stephenie Meyer

Breaking Dawn de Stephenie Meyer Roteiro por: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produzido por: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribuído por: Summit Entertainment

Summit Entertainment Tempo de funcionamento: 117 minutos

117 minutos bilheteria: $712 milhões

$712 milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Quebrando o Amanhecer - Parte Um abre com Edward e Bella se casando. O casal feliz partiu para sua lua-de-mel na Ilha Esme - onde consumam seu casamento e façam amor pela primeira vez. Logo depois, Bella descobre que está grávida.

Edward e seu pai Carlisle (Peter Facinelli) acreditam que Bella não será capaz de dar à luz a um bebê vampiro. Eles recomendam que ela aborte o bebê, mas Bella recusa. Enquanto isso, os membros da matilha de lobisomens de Jacob acreditam que Bella e o bebê devem morrer antes que ele possa nascer. É claro, há também o problema dos Volturi, que ainda estão esperando que os Cullens transformem Bella.

A Saga do Crepúsculo: A Aurora do Crepúsculo - Parte Dois (2012)

Dirigido por: Bill Condon

Bill Condon Baseado em: Breaking Dawn de Stephenie Meyer

Breaking Dawn de Stephenie Meyer Roteiro por: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Produzido por: Summit Entertainment

Summit Entertainment Distribuído por: Lionsgate

Lionsgate Tempo de funcionamento: 115 minutos

115 minutos bilheteria: US$ 829 milhões

milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Breaking Dawn - Parte Dois retoma onde o último filme parou - com Bella se ajustando para se tornar uma nova mãe e uma vampira ao mesmo tempo. A filha deles, Renesmee (Mackenzie Foy), é uma meia-vampira que envelhece mais rapidamente. Mas ela é vista no bosque com o pai de Edward por um vampiro de outro clã, e os Volturi aprendem que os Cullens têm o que é conhecido como uma criança imortal - também conhecido como um vampiro que se tornou muito jovem e nunca envelhecerá.

Isto é um não-não para os Volturi. Seu líder, Avo, vai a Forks para matar os Cullens. Alice Cullen tem uma visão dos Volturi, porém, o que dá aos Cullens tempo para se prepararem para o ataque.

Verso sem spoiler-free: Os filmes da Saga Crepsculo em ordem

Ordem cronológica e data de lançamento

OK, então aqui está a versão resumida do guia acima. Está livre de spoilers.

Crepúsculo (2008)

A Saga do Crepúsculo: Lua Nova (2009)

A Saga do Crepúsculo: Eclipse (2010)

A Saga do Crepúsculo: A Aurora do Crepúsculo - Parte Um (2011)

A Saga do Crepúsculo: A Aurora do Crepúsculo - Parte Dois (2012)

Escrito por Maggie Tillman.