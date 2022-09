Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com um timing suspeito dado o lançamento dos dois primeiros episódios de Os Anéis do Poder da Amazônia de hoje, a HBO colocou gratuitamente no YouTube o primeiro episódio de seu jogo de tronos prequel.

A Casa do Dragão começa com um estrondo, um episódio repleto de chuvas e novos personagens a conhecer, portanto, poder assisti-lo sem se comprometer com um teste gratuito ou assinatura é uma ótima notícia.

-

Inserimos o vídeo do YouTube no topo desta história, embora recomendemos vivamente assisti-lo na maior tela possível a 1080p, o máximo que o upload do YouTube permite.

Como uma forma de recuperar alguma atenção do fenomenalmente caro e expansivo programa Lord of the Rings da Amazon, esta é uma ótima jogada da HBO, que normalmente é bastante apertada quando se trata de deixar as pessoas assistir a seus programas de graça.

Claro, é apenas o primeiro episódio - então se você ficar viciado (e nós já estamos gostando), você terá que encontrar uma maneira de ter acesso ao resto do programa enquanto ele é transmitido.

Seguindo as maquinações do House Targaryen, House of the Dragon é ambientado quase 200 anos antes dos eventos da saga principal do Jogo dos Tronos, mas já apresentou muitas referências ao programa mais antigo. Desde profecias de inverno sem fim até uma certa adaga Valyrian Steel, há muito a se esperar.

Escrito por Max Freeman-Mills.