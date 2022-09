Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Paramount, antiga ViacomCBS, é proprietária de muitas propriedades de TV nos EUA. Por exemplo, possui o serviço de transmissão de vídeo da Paramount Plus, bem como a rede Showtime. Agora, ela está empacotando os dois por um preço.

Anteriormente, para acessar os catálogos da Paramount e Showtime, era preciso usar dois aplicativos diferentes. Seguindo em frente, você pode acessar todos os programas de TV e filmes da Showtime diretamente do aplicativo da Paramount Plus. Mas não é uma atualização gratuita. Para novos assinantes, o pacote da Paramount Plus e Showtime custará US$ 7,99 por mês para o plano Essential (que inclui anúncios) com o Showtime. Ou você pode pagar $12,99 por mês pelo plano Premium com o Showtime. Ele inclui esportes, transmissões ao vivo de sua estação CBS local, e downloads para visualização offline no celular. Também descarrega anúncios, exceto na TV ao vivo e em certos programas.

Entretanto, após 2 de outubro de 2022, o preço subirá para $11,99 e $14,99 por mês, respectivamente. Além disso, a Paramount Plus continuará funcionando e estará disponível como um serviço autônomo sem Showtime. O plano Essential apoiado por anúncios é de $4,99 por mês, enquanto o nível Premium sem anúncios é de $9,99 por mês. Não sabemos sobre você, mas assinar os serviços de streaming é tão complicado quanto escolher um pacote de cabos há uma década.

Para uma descrição da Paramount Plus (que costumava ser chamada de CBS All Access) e o que ela inclui atualmente, veja o guia da Pocket-lint: Quanto custa a Paramount+ e o que você pode observar nela?

Também comparamos aqui os serviços de streaming dos EUA: Os melhores serviços de streaming de vídeo dos Estados Unidos: Seu guia completo

Escrito por Maggie Tillman.