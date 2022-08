Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A mudança de Jordan Peele para o gênero horror surpreendeu a todos nós no início, mas agora, o comediante tornou-se diretor cimentado como um dos grandes de todos os tempos. Seu último trabalho, Nope, não é exceção, arrecadando mais de US$133 milhões nas bilheterias até o momento.

Veja aqui como assistir Nope, incluindo se está disponível para transmissão e aluguel no Amazon Prime Video. Também fornecemos alguns detalhes do lote e complementamos tudo com alguns trailers. Vamos mergulhar.

-

Nope segue dois irmãos que estão encarregados de dirigir um rancho de cavalos de Hollywood após a morte misteriosa de seu pai. Coisas estranhas começam a acontecer no rancho do deserto, tanto no comportamento do animal como nos céus. A dupla conta com a ajuda de um vendedor de tecnologia local num esforço para capturar o fenômeno em câmera - e colher as recompensas financeiras e as aparências da Oprah que vêm junto com ele.

Nenhuma delas teve algumas críticas mistas, mas o sentimento geral é bom, com uma classificação de 83 por cento em tomates podres. Adoramos o filme e ousamos dizer que os fãs do outro trabalho de Peele provavelmente também o adorarão.

Nope foi lançado nos teatros nos Estados Unidos em 22 de julho de 2022.

O Reino Unido obteve um lançamento posterior, com o filme aterrissando em 12 de agosto de 2022.

Nope foi lançado para aluguel digital on-demand nos EUA em 25 de agosto de 2022 - pouco mais de um mês após seu lançamento teatral.

No Reino Unido, você terá que esperar até algum tempo em setembro. A data exata ainda está para ser anunciada.

Se você vive nos EUA, você pode alugar o filme hoje na Amazon, Apple TV e Vudu - assim como uma variedade de outras plataformas VOD.

Ele ainda não está disponível para compra, e o aluguel também não é barato. Um aluguel de 48 horas em HD ou 4K lhe custará US$ 19,99 no Prime Video.

No Reino Unido, espera-se que aterrisse com serviços VOD como Prime Video e Sky Store em algum momento do mês de setembro, possivelmente por volta de 26 de setembro.

Pocket-lint incorporou o último trailer para Nope no topo desta página. O trailer mais antigo para o filme está abaixo.

Então, talvez você goste de nossos guias de pedidos de filmes:

Também temos estes boatos sobre os próximos filmes:

Escrito por Luke Baker.