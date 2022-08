Star Trek: época baixa dos decks 3: Tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fantástico Star Trek: os decks inferiores estão voltando para uma terceira temporada, mas também estão se mudando para a Paramount+.

Tem havido muitos consertos de Star Trek Trek para os Trekkies dos últimos tempos, incluindo Star Trek: Picard, Strange New Worlds e Discovery. Mas os Decks Inferiores sempre foram um pouco diferentes, com humor de língua e muita diversão dos membros menos importantes da tripulação do USS Cerritos.

-

Se você tem acompanhado as primeiras estações do Lower Decks na Disney+, então você provavelmente quer continuar observando. Se assim for, você terá que ir à Paramount+ em vez disso.

Se você tem estado esperando com o fôlego suspenso pela próxima saída dos Decks inferiores, então boas notícias. Não há muito tempo para esperar. A temporada 3 começará em 25 de agosto de 2022.

A terceira temporada promete 10 episódios para mergulhar, lançando um episódio por semana, todas as quintas-feiras.

A Paramount+ prometeu uma "resolução chocante" depois do penhasco da última temporada e imaginamos que haverá muito do habitual hijinx também.

O trailer também mostra o aparecimento do Deep Space Nine, o que deve ter algumas implicações interessantes.

O apresentador do Lower Decks Mike McMahan seguirá o julgamento do capitão Freeman por supostamente ter destruído o planeta natal Pakled, além de apresentar uma nova relação entre Beckett Mariner e Jennifer Sh'reyan. Embora uma grande parte da história também se concentre em seu relacionamento com sua mãe, o Capitão Freeman.

Como em muitos outros programas do Star Trek, a estação 3 do Lower Decks está se mudando para a Paramount+. Portanto, você precisará ter acesso a esse serviço de streaming para poder assistir à nova temporada.

squirrel_widget_4261447

Se você ainda não tem acesso, nós escrevemos sobre como transmitir conteúdo com a Paramount+, quais dispositivos o suportam e em quais regiões ele está disponível, para que você possa ter certeza de que não vai perder a temporada 3 dos Decks inferiores.

Os fãs do Star Trek ficarão satisfeitos em saber que, além do habitual elenco brilhante, a terceira temporada também está prevista para incluir Jonathan Frakes, aparecendo como William Riker no show.

O outro elenco inclui:

Tawny Newsome como Beckett Mariner

Jack Quaid como Brad Boimler

Noël Wells como D'Vana Tendi

Eugene Cordero como Sam Rutherford

Dawnn Lewis como Carol Freeman

Jerry O'Connell como Jack Ransom

Fred Tatasciore como Shaxs

Gillian Vigman como T'Ana

Antes da estação 3, até mesmo as pessoas se perguntam se haverá uma estação 4. A boa notícia é que a próxima temporada já foi confirmada e foi encomendada no início de janeiro de 2022.

Escrito por Adrian Willings.