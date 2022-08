HBO Max começa o abate de conteúdo antes da fusão Discovery+

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A HBO Max pode estar planejando um grande fim de semana com a prequela do Jogo dos Tronos, Casa do Dragão, começando no domingo, mas também está mostrando sinais de ser derrubada à medida que sua proposta de fusão com o Discovery+ se aproxima.

A Warner Bros. Discovery está removendo 36 títulos do serviço de streaming para aparar seu conteúdo antes do lançamento de uma plataforma combinada.

-

Entre os que serão eliminados nos EUA estão Sesame Street spinoff, The Not-Too-Late SHow with Elmo, Vinyl, e teen drama, Generation.

A maioria das remoções são da HBO Max Originals, feitas especialmente para streaming, embora também haja vítimas entre a programação do serviço HBO Originals e Cartoon Network.

"Enquanto trabalhamos para reunir nossos catálogos de conteúdo sob uma plataforma, estaremos fazendo mudanças na oferta de conteúdo disponível tanto na HBO Max quanto na Discovery+", disse a empresa (como relatado pela Variety.

"Isso incluirá a remoção de algum conteúdo de ambas as plataformas".

Ainda está por revelar uma data a partir da qual os programas não estarão mais disponíveis.

O novo serviço de streaming da Warner será lançado em 2023 e irá absorver tanto o HBO Max quanto o Discovery+. Pensa-se que assumirá um novo nome, embora isso ainda não tenha sido revelado.

Você pode saber mais sobre a mudança em nosso útil recurso sobre a fusão.

Escrito por Rik Henderson.