(Pocket-lint) - Rick e Morty é um dos shows animados mais populares no multiverso, e é fácil ver o porquê. Quer você esteja nele para o rigamarole de alta tecnologia de ficção científica ou para o diálogo hilário, sem dúvida você estará esperando sua próxima dose do maior sucesso da Nado Adulto.

No entanto, uma agenda apertada nunca foi um dos pontos fortes do programa e, anteriormente, os fãs foram mantidos esperando anos entre as estações. A boa notícia é que isso parece estar mudando, e a próxima temporada repleta de ação está bem próxima. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Adult Swim anunciou que a temporada 6 chegará aos aparelhos de televisão no dia 4 de setembro de 2022 às 23h EST.

Ripado e pronto - Temporada 6 próxima 4 de setembro pic.twitter.com/ulYb34KRwY- nado adulto (@adultswim) 27 de julho de 2022

Isso é quase exatamente um ano desde a final da temporada 5, a reviravolta mais rápida até hoje. É também a primeira vez que uma temporada começa a ser transmitida em setembro, para aqueles que mantêm a pontuação.

Rick e Morty estarão no ar em Adult Swim nos EUA e estarão disponíveis para transmissão na HBO Max e Hulu.

No Reino Unido, novos episódios aterrissarão com E4 e All 4, antes de chegar em Netflix em uma data posterior.

A temporada 6 terá onze episódios, o que é um episódio adicional em comparação com as quatro últimas temporadas, mas igual ao primeiro.

Além disso, também conhecemos os títulos desses episódios e suas datas aéreas previstas:

4 de setembro de 2022 - Bethic Twinstinct

11 set 2022 - Ricktional Mortpoon's

18 de setembro de 2022 - Mortandade de Rickmas

25 set 2022 - Meta Jackrick completo

2 de outubro de 2022 Destino final

9 de outubro de 2022 - Rick: Um poço hipotecário bem vivido

16 de outubro de 2022 - Família noturna

23 de outubro de 2022 - Um Rick no King Mortur's Mortur

30 de outubro de 2022 - Solaricks

6 de novembro de 2022 - Analisar o mijo

13 de novembro de 2022 - Juricksic Mort

Há um resumo oficial, mas é bastante vago e quase tão caótico quanto as aventuras habituais da dupla:

"É Temporada 6 e Rick e Morty estão de volta! Peguem onde os deixamos, pior para o desgaste e para a sorte deles. Será que eles conseguirão se recuperar para mais aventuras? Ou serão varridos para cima num oceano de mijo! Quem sabe?! O mijo! Família! Intriga! Um bando de dinossauros! Mais mijo! Outro não pode perder a temporada de seu show favorito".

Portanto, sim, intrigante, mas não o resumo mais esclarecedor. O que sabemos, é que há muitos pontos de enredo para resolver a partir da temporada 5 finale.

As aventuras do ano passado terminaram com um episódio bastante intenso que viu o Evil Morty destruir a Cidadela dos Ricks, juntamente com seus numerosos multiverso habitantes Rick e Morty, a fim de escapar da Curva Central Finita.

Isto deixou nosso Rick e Morty originais encalhados no espaço, sem uma arma portal operacional - que dependia do fluido produzido pela agora destruída Citadel. Assim, nossos aventureiros precisarão resolver isso antes de chegar a todos os dinossauros e, um, mijar.

A quadrilha habitual estará de volta para a temporada 6, o que significa:

Justin Roiland (Opostos solares) como Rick e Morty

Chris Parnell (Saturday Night Live) como Jerry

Sarah Chalke (Scrubs) como Beth

Spencer Grammar (Ironside) como Verão

Kari Wahlgren (Kung Fu Panda) como Jessica

Dan Harmon (HarmonQuest) como Birdperson

e muitas outras criaturas selvagens e maravilhosas que certamente encontraremos ao longo do caminho.

Foi-nos mostrado pela primeira vez um teaser críptico, intitulado Wormageddon: Um Segredo da Cidadela. O que mostra um ovo misterioso flutuando em uma cuba de líquido verde, talvez líquido de arma de portal? Talvez relacionado com os dinossauros acima mencionados? Certamente parece um ovo Yoshi, pelo menos para nós, mas o tempo o dirá.

Então, um trailer promocional foi transmitido por Adult Swim, mas nunca colocado online. Felizmente, porém, a Swimpedia no Twitter conseguiu pegá-lo e compartilhar os produtos.

Confira a primeira promoção para Rick e Morty Season 6! pic.twitter.com/ozinBVJXC0- Swimpedia (@swimpedia) 6 de agosto de 2022

Mais uma vez, os criadores não estão dando muito, como é evidenciado pela bandeira gigante do spoiler no próprio teaser.

Nos EUA, você pode acompanhar as cinco temporadas na HBO Max e Hulu. Há também uma maratona de Rick e Morty grátis 24 horas, que vive transmissões no site da Adult Swim, mas você não poderá escolher episódios ou avançar rapidamente, você só terá o que está transmitindo no momento.

No Reino Unido, todas as cinco temporadas estão disponíveis no Netflix. Você também pode assistir a episódios selecionados gratuitamente em Todos os 4, desde que você tenha uma licença de TV.

Há definitivamente mais Rick e Morty a caminho, Adult Swim encomendou 70 episódios em maio de 2018. Os episódios da temporada 4 e 5 saem deste número, assim como a temporada 6, deixando-nos com pelo menos 39 episódios adicionais para vir.

Isso provavelmente significa que teremos 10 épocas a partir desta ordem de episódios, e há todas as chances de que Adult Swim peça mais se a popularidade do espetáculo continuar.

Escrito por Luke Baker.