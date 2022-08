Como transmitir Minions: A Ascensão da Gru em casa e evitar os Gentleminions

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não falta amor por Minions, desde sua primeira aparição em Despicable Me com outro filme confirmado para 2024.

Mas graças a uma tendência TikTok, alguns descobriram que sua visita ao cinema para assistir A Ascensão de Gru foi atormentada por crianças vestidas de terno - nem sempre uma coisa ruim - com relatos destes Gentleminions perturbando companheiros espectadores de cinema. Mídias sociais, não?

Felizmente, vivemos na era do streaming, portanto, assistindo Minions: A Ascensão do Gru em casa ultrapassa o risco do Gentleminion, a menos, é claro, que você queira se vestir em casa para assisti-lo você mesmo.

O filme foi lançado no cinema em 1º de julho de 2022.

Agora você pode alugar ou comprar Minions: A Ascensão da Gru na Amazônia Vídeo.

Como o filme acaba de ser lançado em plataformas de streaming, você verá que tem um preço premium, com o streaming de 4K custando $19,99.

Estamos esperando os Minions: A Ascensão do Gru fique disponível em Peacock em algum momento no futuro, antes de fazer uma curva na Netflix e depois voltar para Peacock. Peacock custa $4,99 por mês nos EUA.

Nesta quinta aventura para os Minions, há um elenco estrelado emprestando suas vozes para as animações:

Steve Carell

Pierre Coffin

Taraji P. Henson

Lucy Lawless

Dolph Lundgren

Danny Trejo

Jean-Claude Van Damme

Julie Andrews

Aqui estão os detalhes oficiais sobre A Ascensão da Gru:

"Set in the 1970s, Minions": A Ascensão da Gru explora a origem - e as dores do crescimento - do mal com a jovem Gru e seus Mínimos, dando-nos um olhar de primeira mão sobre como eles se tornaram a equipe mais desprezível do mundo".

Se você perdeu o Minions, aqui está a ordem de liberação para o Minionsverse:

Despicable Me (2010)

Despicable Me 2 (2013)

Minhões (2015)

Despicable Me 3 (2017)

Minhões: A Ascensão da Gru (2022)

O Despicable Me 4 está então programado para 2024.

Escrito por Chris Hall.