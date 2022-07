Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Kevin Smith fez sua estréia como diretor em 1994, com os queridos funcionários indie de baixo orçamento. Mais de um quarto de século depois, ele está nos tratando para uma terceira parcela: Clerks III, que está programada para ser lançada neste outono. Antes de vê-lo nos cinemas, você deve definitivamente assistir Clerks e sua sequela, Clerks II.

Os fãs hardcore de Smith saberão que existe um universo cinematográfico maior que abrange mais de seus filmes - nove, para ser exato. É chamado de View Askewniverse. (A produtora de Smith é chamada View Askew Productions.) Smith escreveu e dirigiu todos os filmes deste universo. A maioria deles apresenta os personagens Jay e Silent Bob, interpretados por Jason Mewes e Smith, respectivamente. Outro ator recorrente no View Askewniverse é Ben Affleck, que é creditado como executando sete personagens diferentes em oito filmes. Ele terá até mesmo um camafeu em Clerks III.

Mas os filmes no View Askewniverse não foram lançados cronologicamente. De acordo com Smith, os eventos que aconteceram no Mallrats de 1995 na verdade ocorreram cerca de um dia antes dos eventos de Clerks de 1994. Se você quiser assistir todos os filmes de Smith em ordem cronológica antes de ver Clerks III em setembro, nós os reunimos e explicamos a melhor maneira de assisti-los.

Neste guia, revisamos a melhor maneira de ver os filmes de Kevin Smith, e revelamos os maiores ovos de páscoa em toda a View Askewniverse. Portanto, há spoilers.

Para aqueles que não querem ler nenhum spoilers, incluímos uma versão de lista do guia na parte inferior. Há também uma ordem de liberação teatral na parte inferior - no caso de vocês decidirem assistir dessa forma.

Mallrats segue Brodie Bruce (Jason Lee) em meados dos anos 90 enquanto ele navega sua vida como um rato comercial adolescente americano. Ele passa todos os dias no shopping, passeando com os amigos. O shopping também é o local de uma gravação ao vivo de um jogo de namoro onde o melhor amigo de Brodie, TS (Jeremy London), é um competidor tentando manter sua namorada.

O escritor e diretor Kevin Smith disse que os eventos que acontecem em Mallrats ocorrem antes dos Clerks de 1994. O filme apresenta personagens que também aparecem em Clerks, como Jay e Silent Bob (Mewes e Smith). Há até mesmo um jovem Ben Affleck. Mallrats marca sua primeira aparição no filme View Askewniverse. Na verdade, Affleck interpreta vários personagens diferentes nos vários filmes de Smith.

O escriturário é a estréia de Kevin Smith na direção. Segue o dia na vida de Dante (Brian O'Halloran), um balconista da Quick Stop Groceries que é chamado para trabalhar em seu dia de folga. Ele é acompanhado por Randal (Jeff Anderson), que trabalha na loja de vídeo ao lado. Ao longo do dia, os dois lidam com clientes, incluindo dois pedrados - Jay e Silent Bob - que vagam o dia inteiro.

Ben Affleck retorna ao View Askewniverse por Chasing Amy - desta vez como Holden McNeil. Holden é um desenhista de quadrinhos, que, com seu melhor amigo Banky, criou uma história em quadrinhos. (Banky é um novo papel, mas é interpretado por Jason Lee, um ator que retorna do View Askewniverse). Como os dois artistas promovem seus quadrinhos, Holden conhece Alyssa (Joey Lauren Adams), outro desenhista de quadrinhos e uma lésbica. Os dois estabelecem uma amizade, mas Holden se apaixona apesar da sexualidade de Alyssa.

Algo interessante a notar sobre Chasing Amy: O gibi que Holden e Banky criaram, chamado As Aventuras de Bluntman e Chronic, é baseado em seus amigos próximos, Jay e Silent Bob, que também aparecem no filme. Esta história em quadrinhos também reaparece em outro filme.

Dogma é diferente de qualquer outro filme Smith, especialmente de seus anteriores. É muito maior em seu escopo. Não é um dia na vida dos empregados de mercearia ou dos patrícios - mas, em vez disso, lida com o fim do mundo.

Ben Affleck e Matt Damon estrelam como Bartleby e Loki, dois anjos caídos que foram expulsos do céu uma vez que Loki renunciou como Anjo da Morte. Os dois tomam conhecimento de um Cardeal que afirmou que qualquer um que entre numa determinada igreja será perdoado de todos os seus pecados. É este seu bilhete para reentrar no céu?

Infelizmente para a dupla, para voltar ao Céu, eles estariam desfazendo a palavra de Deus, o que destruiria o universo. Então, o Céu envia Metatron (Alan Rickman) para conseguir uma conselheira de aborto, Bethany Sloane (Linda Fiorentino), para deter Bartleby e Loki. Claro, ela recebe ajuda de Jay e Silent Bob ao longo do caminho.

Kevin Smith produziu esta série animada para a ABC. Ela foi ao ar por dois episódios antes de ser cancelada, mas agora você pode assistir todos os seis episódios online. O programa se concentra em uma série de antiguidades na Quick Stop com Dante, Randal, Jay, e Silent Bob.

Mas há uma razão para ter sido cancelado; você não vai perder nada ao ignorá-lo.

Após aparecerem em quatro filmes, Jay e Silent Bob finalmente conseguem o faturamento máximo.

Este filme segue os dois personagens enquanto eles tentam impedir a realização de um filme. Esse filme é uma adaptação de ação ao vivo do Bluntman e Chronic, que Holden (Affleck) e Banky (Lee) criaram em Chasing Amy. Affleck e Lee fazem ambos cameos no filme, com Affleck sendo creditado como "Holden McNeil, ele mesmo, e Chuckie Sullivan". Este último é seu personagem de "Good Will Hunting".

Jay e Silent Bob Strike Back também apresentam uma cena pós-crédito precoce, com os espectadores pacientes a verem Deus fechar um livro intitulado View Askewniverse.

A seqüência da estréia da direção de Kevin Smith começa 10 anos após o final do primeiro filme. Ele vê Dante e Randal trabalhando no Mooby's após Randal ter acidentalmente queimado a Parada Rápida.

É claro, Jay e Silent Bob agora vagam fora do restaurante de fast-food.

O enredo do filme é sobre se Dante seguirá em frente na mudança para a Flórida com seu noivo, Emma Bunting (Jen Schwalbach, a esposa real de Kevin Smith.) Randal não quer perder Dante, mas felizmente, ele tem uma nova colega de trabalho - Becky (Rosario Dawson) - por quem Dante se apaixona.

O Groovy Cartoon Movie vê Jay e Silent Bob ganharem $10.000.000 em um bilhete de raspadinha antes de decidirem se tornar as versões reais dos super-heróis Bluntman e Chronic.

Estamos listando este como opcional porque não é um longa-metragem de ação ao vivo, e porque Jay e Silent Bob não se tornam milionários no próximo filme do universo. Ainda assim, foi escrito por Smith, então se você quiser ter a experiência completa de View Askewniverse, vale a pena assistir.

Se o View Askewniverse tivesse um Endgame Maravilhoso, seria Jay e Silent Bob Reboot, porque traz de volta tantos personagens de outros filmes de Smith.

Você deve ter adivinhado pelo título que Jay e Silent Bob têm que impedir a realização de mais um filme sobre eles, o que significa uma viagem de cross-country de Nova Jersey a Hollywood.

Há um interlúdio, também, onde Matt Damon reempreende seu papel como Loki e revela que Deus o ressuscitou depois do Dogma. Ben Affleck e Joey Lauren Adams também retornam como Holden e Alyssa de Chasing Amy, fornecendo novas informações sobre seu relacionamento juntos.

Os funcionários III devem sair em 13 de setembro de 2022.

O primeiro trailer vê Randal sofrer um ataque cardíaco antes de decidir fazer um filme para dar mais sentido à sua vida. O elenco habitual de personagens está de volta com ele, incluindo Dante, Jay e Silent Bob, e Rosario Dawson's Becky.

O trailer também mostra Ben Affleck, é claro.

Abaixo está a versão sem spoiler do guia acima.

Mallrats (1995 - filme)

Escrivães (1994 - filme)

Chasing Amy (1997 - filme)

Dogma (1999 - filme)

Opcional: Escrivães: The Animated Series (2000 - programa de TV animado)

Jay e Silent Bob Strike Back (2001 - filme)

Clerks II (2006 - filme)

Opcional: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - filme)

Jay e Bob Silent Reboot (2021 - filme)

Clerks III (2022 - próximo filme)

Aqui estão todos os filmes de Kevin Smith, em ordem de quando estrearam no cinema:

Clerks (1994 - filme)

Mallrats (1995 - filme)

Chasing Amy (1997 - filme)

Dogma (1999 - filme)

Opcional: Escrivães: The Animated Series (2000 - programa de TV animado)

Jay e Silent Bob Strike Back (2001 - filme)

Clerks II (2006 - filme)

Opcional: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - filme de animação)

Jay e Bob Silent Reboot (2021 - filme)

Clerks III (2022 - próximo filme)

