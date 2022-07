Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um trailer para Clerks III finalmente chegou, 28 anos após o clássico de culto original de Kevin Smith ter estreado.

Esta terceira parcela do Lionsgate provoca uma nova era, mas toda a quadrilha está de volta. O filme seguirá Randal (interpretado por Jeff Anderson) e focaliza-se nele sofrendo um ataque cardíaco e as conseqüências. Com a ajuda de Dante, Elias, Becky, Jay e Silent Bob, ele decidiu parar de assistir a filmes e começar a fazê-los. Naturalmente, seu primeiro filme é sobre a loja de conveniência que deu início a tudo isso.

Kevin Smith escreveu e dirigiu o novo filme, que faz eco à sua vida real, já que sofreu um ataque cardíaco quase fatal em 2018. Smith também interpreta Silent Bob em Clerks III. Na verdade, o novo filme verá a maioria do elenco original retornar, incluindo Anderson, Brian O'Halloran, e Jason Mewes. Rosario Dawson e Trevor Fehrman também retomaram seus papéis de Beck e Elias de Clerks II.

Os Clerks III também estrelam Marilyn Ghigliotti, Ben Affleck, Fred Armisen, Sarah Michelle Gellar, Michelle Buteau e Marc Bernardin.

Em 1993, realizamos meu primeiro filme, Clerks.

Em 2006 realizamos meu 7º filme, Clerks II.

Neste outono, meus amigos e eu apresentamos orgulhosamente meu 14° filme - CLERKS III!

E hoje, temos um trailer!

Venha vê-lo comigo no CLERKS III: THE CONVENIENIENCE TOUR! Adquira bilhetes agora em https://t.co/pJCYU13Koa pic.twitter.com/cQ4T4Kmh4A- KevinSmith (@thatKevinSmith) 6 de julho de 2022

O Clerks original lançado em 1994 e faz parte do universo fictício de Smith conhecido como o "View Askewniverse". Ele inclui outros filmes de sucesso da década de 90 e das primeiras versões, tais como Mallrats, Chasing Amy, Dogma, e Jay e Silent Bob. Agora, Clerks III vai se juntar a esse universo neste outono. Ele fará uma turnê de exibição em 19 cidades nos dias 13 e 15 de setembro de 2022.

As cidades exatas serão anunciadas na Comic-Con mais tarde, em julho.

Escrito por Maggie Tillman.