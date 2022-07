Snowpiercer Season 4: Tudo o que sabemos sobre a estação final

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Snowpiercer é talvez um conceito improvável para uma história, mas nas últimas três temporadas do espetáculo, vimos este conto distópico se desdobrar.

Graças ao impressionante tamanho do Snowpiercer - o trem projetado para salvar a humanidade de um planeta congelado - tem havido amplo espaço para que a ação se desdobre.

Aestação 3 nos deixou com muitas perguntas sem resposta e nos conduziu à estação 4.

A terceira temporada estreou em 24 de janeiro de 2022 na TNT, e 25 de janeiro de 2022 na Netflix.

Atualmente não há informações sobre quando a Temporada 4 poderá estrear, mas esperamos que seja em um período de tempo semelhante - ou seja, janeiro de 2023. A produção começou para a temporada 4 em 28 de março de 2022.

Espera-se que a Snowpiercer faça sua parada final na estação 4. Como discutiremos na recapitulação e nas linhas de enredo abaixo, isso pode parecer bastante lógico, considerando para onde a história está indo.

Mas também já foi confirmada. Falando de Prazo, um porta-voz da TNT disse: "Podemos confirmar que o Snowpiercer terminará após uma bem sucedida corrida de várias temporadas na TNT".

Snowpiercer apareceu pela primeira vez como um filme de 2013 estrelado por Chris Evans e dirigido por Bong Joon Ho, que também foi produtor executivo da série de TV Snowpiercer.

Não, ainda não há um trailer.

A temporada 3 termina com o Wilford (Sean Bean) dando o pontapé inicial do trem unido e circulando o globo terrestre em um escalador de trilhos, um pequeno veículo autônomo.

Embora a guerra civil no trem tenha sido evitada em Snowpiercer, graças ao trabalho de Layton (Daveed Diggs) e Melanie (Jennifer Connelly), o dilema do que fazer com a perspectiva de encontrar o Novo Éden - uma parte do globo onde as temperaturas poderiam ser altas o suficiente para sustentar a vida ao ar livre - é resolvido com a divisão do trem.

Isso vê Layton em uma missão de mão única, levando um grupo ao Corno da África, onde os dados sugerem que poderia haver temperaturas mais altas, enquanto Melanie continua ao redor do globo.

Três estações. Você já pensou que chegaríamos aqui? pic.twitter.com/vQcvGVaceJ- Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) 29 de março de 2022

A estação 3 terminou com o desembarque de Layton do trem em condições de fusão - o Novo Éden foi real - com uma projeção de flash para 3 meses mais tarde, onde Melanie vê a fumaça crescente e uma explosão, apenas para perceber nos momentos finais da estação que é um ataque de mísseis.

Isso deixa muitas perguntas sem resposta, configurando perfeitamente a quarta temporada. Sabemos que o Novo Éden foi encontrado e temos certeza de que grande parte da história se concentrará nisto, mas é claro que não será fácil - e esse míssil sugere que haverá alguma batalha por esta terra.

Wilford, é claro, ainda está por aí e pode estar por trás desta última reviravolta, mas a chegada de Melanie provavelmente levará à reunião dos ocupantes de Snowpiercer para enfrentar o último obstáculo.

Há um novo showrunner para a temporada 4 - Paul Zbyszewski - mais conhecido por Perdidos e Agentes da SHIELD. Há uma estrela dos Agentes da SHIELD que também vem, Clark Gregg, que interpretou Phil Coulson da Marvel, enquanto Michael Aronov também entra para o elenco. Como Snowpiercer (o trem) é um ambiente fechado, novos personagens sugerem pessoas de outra fonte - o que pode explicar o míssil.

Como sabemos que esta é a última temporada, há dois caminhos que poderiam ser seguidos: podemos ver um momento feliz para sempre após superar a luta e o Novo Éden sendo o cadinho de uma nova vida na Terra. Ou, podíamos apenas ver o fim da humanidade, todos dizimados, o que significa que não há nenhuma chance de continuação.

No momento, realmente não sabemos para que lado seguirá - mas não faltam fios de trama para puxar.

Como é mostrado na TNT nos EUA e Netflix em outros lugares, é um lançamento semanal, em vez de uma grande lixeira.

Exceto 10 episódios para a temporada.

Para aqueles nos EUA, Snowpiercer Seasons 1, 2 e 3 estão no HBO Max para você transmitir. O programa também está disponível no Amazon Video para ser transmitido ou comprado em disco físico.

No Reino Unido, o Snowpiercer Seasons 1, 2 e 3 estão disponíveis no Netflix.

Escrito por Chris Hall.