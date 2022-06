Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Olá, Upper East Siders, Gossip Girl aqui. Só para que vocês saibam que estou voltando para uma segunda temporada de reinício do programa da HBO Max que é tudo sobre mim e o que escrevo sobre todos vocês.

Você pode ver um par de rostos antigos extras da Gossip Girl original na próxima temporada também, então leia para saber quando você me verá de volta, como você será capaz de me ver e o que você pode esperar que aconteça.

Isto é tudo o que sabemos até agora sobre o reinício da segunda temporada da Gossip Girl.

A data de lançamento ainda não foi confirmada para a segunda temporada do reinício da Gossip Girl, embora tenha sido confirmada em fevereiro, quando a produção começou.

O palco está pronto. A temporada 2 está agora em produção. pic.twitter.com/ZoW75TKUjt- Gossip Girl (@gossipgirl) 4 de fevereiro de 2022

A temporada uma das reinicializações da Gossip Girl apareceu nas telas em 8 de julho de 2021 nos EUA, portanto é possível que a segunda temporada não esteja muito distante de um lançamento. O apresentador Joshua Safran disse que há uma data em mente, mas ele não foi capaz de dizer quando.

Só sei geralmente, não especificamente, e não posso responder de qualquer forma - Joshua Safran (@Anthologist) 22 de junho de 2022

Um teaser foi lançado na conta da Gossip Girl Twitter no dia 22 de junho, então esperamos ouvir um anúncio de data em breve, mesmo que essa data seja para os EUA apenas para começar.

Para aqueles que estão no Reino Unido, a estação um da Gossip Girl a reinicialização chegou ao Reino Unido em 25 de agosto de 2021, então é possível que tenhamos que esperar um pouco mais para a estação dois deste lado do lago depois que uma data for anunciada.

O reinício da Gossip Girl é uma série original da HBO, então quando a segunda temporada chegar, você precisará de sua assinatura do serviço de streaming da HBO Max para poder assisti-la. A estação 1 também estava disponível para assistir no CW - a plataforma que inicialmente transmitia a Gossip Girl original - e também era possível assistir nas plataformas online do The CW para que o mesmo pudesse ser aplicado para a estação 2.

Para o Reino Unido, a Sky tem um acordo de programação com a HBO para a HBO Originals, mas a BBC pegou a reinicialização do Gossip Girl.

Atualmente não está claro se a BBC também tem os direitos iniciais da temporada 2, mas se tiver, então você poderá assistir a temporada 2 do programa através do BBC iPlayer no Reino Unido quando ele chegar.

A temporada 1 da reinicialização do Gossip Girl apresentou 12 episódios com os primeiros seis episódios no ar antes de uma pausa na metade da temporada. Ainda não foi confirmado quantos episódios da segunda temporada oferecerão, embora esperássemos aproximadamente o mesmo. Também esperaríamos uma pausa no meio da temporada novamente.

Joshua Safran sabe o número do episódio, mas disse que não está autorizado a dizer no momento.

O programa original continuou por seis temporadas e houve um total de 121 episódios. Esperamos ver o reinício oferecer a mesma longevidade, mas por enquanto, tudo o que sabemos é que uma segunda temporada está definitivamente chegando depois de ter sido confirmada em setembro de 2021.

Espera-se que Kristen Bell - a voz da Gossip Girl (tanto na reinicialização quanto na série original) - esteja de volta. E também devemos esperar que sim, porque realmente não seria a mesma coisa sem ela.

Outras personagens esperadas para a segunda temporada incluem:

Whitney Peak como Zoya Lott

Jordan Alexander como Julien Calloway

Eli Brown como Otto 'Obi' Bergmann IV

Thomas Doherty como Max Wolfe

Emily Alyn Lind como Audrey Hope

Evan Mock como Akeno 'Aki' Menzies

Tavi Gevinson como Kate Keller

Também esperaríamos ver Savannah Smith como Monet de Haan e Zion Moreno como Luna La.

Vimos cameos de alguns dos membros originais do elenco da Gossip Girl na temporada 1, incluindo Eleanor Waldorf (Margaret Colin), Cyrus Rose (Wallace Shawn), Nelly Yuki (Yin Chang) e o filho de Georgina Sparks, Milo (Azhy Robertson), e parece que vamos conseguir mais na temporada 2.

O teaser lançado em junho - que você pode assistir um pouco mais abaixo - mostrou o que parece ser Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) aplaudindo em um teatro com o vídeo dizendo "Basta uma faísca... para iniciar um incêndio", antes de continuar "E eu tenho a sensação de que esta cidade está prestes a queimar".

Portanto, parece que Michelle Trachtenberg fará uma aparição como Georgina Sparks na segunda temporada, mas atualmente não se sabe o quanto ela irá apresentar.

Embora não saibamos em que temporada 2 o Gossip Girl será reiniciado, podemos esperar que haja muito drama e parece que as coisas podem aquecer um pouco e também há muitos enredos abertos da temporada 1.

Joshua Safran disse que a segunda temporada é "definitivamente mais confusa". Foi no fundo de uma pergunta sobre como a mãe de Audrey, Kiki, se sente sobre a relação de sua filha com seu pai, que a resposta foi "v complicado".

Esta temporada é definitivamente confusa - Joshua Safran (@Anthologist) 22 de junho de 2022

A Safran também disse que a maior rede da primeira à segunda temporada seria a Safran: "As coisas que eu disse que não faríamos em S1, um certo personagem nos obriga a fazer em S2".

O showrunner disse que podemos "é claro" esperar mais cenas de "grupos", e que o motivo de Zoya para a segunda temporada será "descobrir quem ela é".

Não, não há atualmente um trailer para o reboot da Gossip Girl temporada 2, embora a conta oficial no Twitter tenha lançado um mini teaser, que você pode assistir abaixo.

E eu tenho a sensação de que esta cidade está prestes a queimar. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh- Gossip Girl (@gossipgirl) 22 de junho de 2022

A Netflix parou de transmitir a Gossip Girl original em 31 de dezembro de 2020. Se você quiser assistir ao original da parte superior leste, você pode assisti-lo na HBO Max nos EUA.

No Reino Unido, todas as seis estações do programa original Gossip Girl estão disponíveis na BBC iPlayer e Sky On Demand. Eles chegaram ao serviço da BBC em 19 de agosto de 2021.

Você também pode comprar as temporadas originais do Gossip Girl no iTunes, Amazon e YouTube.

Escrito por Britta O'Boyle.