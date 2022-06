Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Taylor Sheridan está acompanhando sua primeira série de prequelas de Yellowstone com uma segunda série chamada 1923. A exposição deverá ser lançada no final deste ano na Paramount+. Embora ainda não haja trailers disponíveis, ou mesmo cartazes, a Paramount Entertainment Studios anunciou quem vai estrelar no programa, quando o programa estiver pronto, e em que o programa vai se concentrar na primeira temporada. Aqui, então, está tudo que você anunciou até agora sobre 1923, incluindo a data de lançamento, o elenco, onde transmitir ou assistir on-line, e outros detalhes que você provavelmente quer saber.

Estabelecido em 1923 - segue diretamente 1883, a primeira prequela de Yellowstone

1923 é uma próxima série dramática ocidental produzida pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios, que também produz Yellowstone e 1883, assim como o criador de Yellowstone, Taylor Sheridan, prefeito de Kingstown. Foi originalmente anunciado sob o nome de 1932, sugerindo que o espetáculo seria ambientado durante a Grande Depressão. Entretanto, a Paramount mudou o nome e confirmou que a série será definida no final da Primeira Guerra Mundial e no início da proibição. Ocorre cerca de 35 anos antes do nascimento de John Dutton III - o líder de Yellowstone interpretado por Kevin Costner -.

A Paramount disse que sua segunda prequela de Yellowstone se concentra nas duas gerações da família Dutton depois de 1883 - especificamente, como "eles lutam para sobreviver à seca histórica, à ilegalidade e à proibição, e a uma epidemia de roubo de gado; todos lutaram sob a nuvem da grande depressão de Montana, que precedeu a nação por quase uma década".

Tenha em mente que os telespectadores viram pela última vez a família Dutton em 1883, um espetáculo que estreou no final do ano passado. Ele explicou a jornada dos Dutton até Montana, incluindo como eles se estabeleceram lá em vez de seu destino original de Oregon. Antes de James (interpretado por Tim McGraw) e Margaret (interpretado por Faith Hill), Dutton pôde chegar ao seu destino original de Oregon, sua filha adolescente, Elsa (interpretada por Isabel May), morreu. James a colocou para descansar em um vale do Montana que então se tornou o lar dos Dutton. Presumivelmente, o irmão de Elsa, John, carregou o nome Dutton.

Stars Harrison Ford e Helen Mirren, provavelmente como James e Margaret

A Paramount, proprietária da MTV Entertainment Studios, anunciou que Harrison Ford e Helen Mirren serão as estrelas da nova série, mas detalhes sobre seus personagens ainda não foram anunciados.

Dado que o espetáculo foi montado em 1923, e Harrison Ford é um homem de 79 anos na vida real, na verdade ele tem a idade certa para interpretar um James Dutton mais velho (que Tim McGraw interpretou em 1883). Pode-se supor que Helen Mirren esteja então interpretando Margaret Dutton, sua esposa. Os personagens estariam ambos no final dos anos 70 e início dos anos 80 durante a década de 1920.

1923 é um executivo produzido por Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, e Ben Richardson.

1923 estreará em dezembro de 2022

1923 será lançado em dezembro de 2022, após a estréia da quinta temporada de Yellowstone, em novembro. A Paramount não confirmou o número de episódios em 1923, mas 1883 e as temporadas anteriores de Yellowstone receberam 10 episódios cada uma. Portanto, é seguro supor que 1923 também será tratado a uma temporada de 10 episódios.

1923 será transmitido pela Paramount+

1923 estreará no serviço de streaming de vídeo da Paramount, Paramount+, exatamente como 1883 fez.

Ela estará disponível nas plataformas Sky (além disso, a Sky continuará a operar com canais de TV por assinatura ViacomCBS, como a Comedy Central). Os assinantes da Sky Cinema receberão a Paramount+ sem custo adicional, aparentemente, mas outros clientes da Sky terão que adicioná-la às suas contas - mas também estará disponível diretamente através do aplicativo Paramount+, nos aparelhos da Apple, Google, Roku e Samsung.

Tenha em mente os ares originais de Yellowstone na Paramount Network e os ares na Peacock. Depois há o Spinoff de 1883, 1883: Bass Reeves, que vai ao ar na Paramount+. Finalmente, há um spinoff de Yellowstone, chamado 6666, que será transmitido pela Paramount Network. Confuso, certo? Isso é CBS. Espere, ViacomCBS. Não, Paramount, para você.

A Paramount+ oferece dois planos: O plano Essential com comerciais limitados por $4,99 por mês, e o plano Premium de $9,99 sem anúncios (exceto na TV ao vivo e em alguns programas).A ViacomCBS fez um acordo com a Sky para lançar a Paramount+ no Reino Unido, Áustria, Alemanha, Irlanda, Itália e Suíça em 2022. O lançamento no Reino Unido aconteceu em 22 de junho de 2022.

Ainda não há reboques para 1923.

Fácil! Veja Yellowstone e sua primeira prequela, 1883. As primeiras quatro estações de Yellowstone estão sendo transmitidas em Peacock, nos EUA, enquanto a primeira e única estação de 1883 é transmitida na Paramount+.

Você também pode alugar ou comprar versões digitais dos espetáculos na Amazônia:

Ou você pode comprar cópias físicas dos espetáculos na Amazônia.

Escrito por Maggie Tillman.