Paramount+ fluxos máximo de 1080p e 5,1 no Reino Unido no lançamento

(Pocket-lint) - A Paramount+ foi lançada com sucesso no Reino Unido e na Irlanda, estando disponível na América do Norte desde a mudança da CBS All Access em Matrch 2021. Entretanto, ao contrário de seu primo norte-americano, descobrimos que a qualidade do streaming está bloqueada para Full HD no máximo.

No momento, não há como transmitir programas de TV ou filmes da Paramount+ em HDR 4K ou com o apoio da Dolby Atmos. Essas são opções nos Estados Unidos para assinantes premium da plataforma, com alguns programas mesmo tendo Dolby Vision habilitado, mas os telespectadores do Reino Unido estão atualmente limitados a 1080p e som 5.1.

Isso pode mudar em breve, felizmente.

Um porta-voz da Paramount+ disse à Pocket-lint que há "outros desenvolvimentos planejados para o futuro".

Para ser justo, faz sentido. A última coisa que um novo serviço de streaming quer é que sua tecnologia caia no primeiro obstáculo, ou que ofereça uma experiência menos prometida aos assinantes. Uma vez estabilizado e determinada a quantidade de usuários diários, ele pode aumentar o desempenho e a qualidade. Já vimos isso antes através de outros serviços.

Enquanto isso, você pode assistir apresentações Full HD de Halo, Star Trek: Discovery, 1883 e Star Trek: Strange New Worlds - mostra que desapareceram de outras plataformas ou são novos no Reino Unido.

A Paramount+ custa £6,99 por mês ou £69,90 por um ano inteiro de assinatura. Os usuários da Sky Q e Sky Glass com uma assinatura Sky Cinema podem acessar o serviço sem custo extra. Descubra como aqui mesmo.

Escrito por Rik Henderson.