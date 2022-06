Seis grandes shows a serem assistidos na Paramount+ enquanto ela se lança no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um novo serviço de streaming será lançado no Reino Unido na quarta-feira, 22 de junho de 2022, trazendo consigo uma tonelada de programas que estão faltando em outras plataformas e canais de TV há algum tempo. Não menos importante, Star Trek: Discovery.

Já disponível nos EUA, a Paramount+ está finalmente se expandindo para múltiplas novas regiões e isso significa que haverá uma nova audiência maciça pronta para descobrir o que ela tem a oferecer.

Ela estará disponível em praticamente todos os dispositivos conectados, incluindo telefones celulares, em forma de aplicativo, além dos clientes da Sky Q e Sky Glass com assinaturas da Sky Cinema a receberão gratuitamente.

Reunimos uma lista de seis programas que recomendamos que você confira que estarão disponíveis a partir do lançamento.

squirrel_widget_4261447

A adaptação de ação ao vivo do Halo logo estará disponível para os telespectadores no Reino Unido.

Ele se desvia um pouco dos videogames e, portanto, é visto como operando em sua própria linha do tempo, com os nove episódios da temporada 1 focalizando a história de origem de John-117, AKA Master Chief, e as batalhas iniciais com o Covenant.

A adaptação de ação ao vivo do Halo logo estará disponível para os telespectadores no Reino Unido.

Ele se desvia um pouco dos videogames e, portanto, é visto como operando em sua própria linha do tempo, com os nove episódios da temporada 1 focalizando a história de origem de John-117, AKA Master Chief, e as batalhas iniciais com o Covenant.

Embora a temporada 4 tenha sido exibida na TV Pluto no Reino Unido, esta é a primeira vez que os telespectadores serão capazes de alcançá-la sob demanda.

Além disso, aqueles que perderam as séries anteriores do Discovery depois de terem sido retirados da Netflix poderão finalmente assistir a todos eles.

Tanto Yellowstone como sua prequela, 1883, estão disponíveis na Paramount+, portanto os fãs do Reino Unido têm agora a oportunidade de assistir a ambos sob demanda.

Vale notar que apenas as três primeiras temporadas de Yellowstone estarão disponíveis inicialmente no serviço de streaming.

Não é um programa de TV como tal - é um longa-metragem - mas estamos tão animados com o retorno de Beavis e Butt-Head que tivemos que incluí-lo aqui.

Os meninos vão para o espaço em sua primeira grande excursão desde meados dos anos 90.

OBSERVAÇÃO: Estará disponível para transmissão a partir de 23 de junho de 2022.

Não é um programa de TV como tal - é um longa-metragem - mas estamos tão animados com o retorno de Beavis e Butt-Head que tivemos que incluí-lo aqui.

Os meninos vão para o espaço em sua primeira grande excursão desde meados dos anos 90.

OBSERVAÇÃO: Estará disponível para transmissão a partir de 23 de junho de 2022.

Um spin-off do Star Trek: Discovery, Strange New Worlds focaliza a primeira tripulação da Enterprise, com o Capitão Pike no leme.

A primeira temporada começou nos EUA em maio, portanto, é um acréscimo bem-vindo à Paramount+ também em outras regiões.

Um spin-off do Star Trek: Discovery (que também está disponível exclusivamente na Paramount+), Strange New Worlds concentra-se na primeira tripulação da Enterprise, com o Capitão Pike no leme.

A primeira temporada começou nos EUA em maio, portanto, é um acréscimo bem-vindo à Paramount+ também em outras regiões.

Originalmente começando na CBS nos Estados Unidos, o Mal foi capturado pela Paramount+ a partir da segunda temporada.

Agora, um terço da série de drama sobrenatural acaba de começar. Tem sido descrito como um cruzamento entre O Exorcista e os Ficheiros Secretos.

Originalmente começando na CBS nos Estados Unidos, o Mal foi captado pela Paramount+ a partir da segunda temporada.

Agora, um terço da série de drama sobrenatural acaba de começar. Tem sido descrito como um cruzamento entre O Exorcista e os Ficheiros Secretos.

O show infantil NIckelodeon de meados dos anos 2000 voltou em 2021, com Carly (Miranda Cosgrove) agora adulta e apresentadora de seu próprio show de comédia na web.

Quase todo o elenco original retorna para este exclusivo da Paramount+ que acaba de entrar em sua segunda temporada.

O programa infantil NIckelodeon de meados dos anos 2000 voltou em 2021, com Carly (Miranda Cosgrove) agora adulta e apresentadora de seu próprio programa de comédia na web.

Quase todo o elenco original retorna para este exclusivo da Paramount+ que acaba de entrar em sua segunda temporada.

Escrito por Rik Henderson.