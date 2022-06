Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A HBO está desenvolvendo uma série de seqüências do Game of Thrones que se concentrará nas aventuras contínuas de Jon Snow.

As coisas ainda estão em estágios muito iniciais, de acordo com o relatório, embora o ator Kit Harrington esteja na fila para retomar seu papel da adaptação para a TV de George R.R. Martin de Uma Canção de Gelo e Fogo, se a sequela for adiante.

Três anos desde o final de Game of Thrones, a inominável série de seqüelas de Jon Snow representaria na verdade o segundo spinoff da HBO. A primeira - Casa do Dragão - está prevista para aterrissar nas telas em agosto.

Os detalhes em torno deste último lançamento ainda não parecem ter sido divulgados, não havendo rumores de membros da equipe criativa neste momento. Até mesmo o próprio conceito, no entanto, é intrigante.

Enquanto a Casa do Dragão é uma prequela focalizada na regra dos 300 anos da família Targaryen, uma seqüência de Jon Snow parece não ter passado muito além do final do Jogo dos Tronos.

Ela poderia, portanto, apresentar muitos dos mesmos personagens sobreviventes e reviver quaisquer linhas de enredo pendentes no ar após Jon Snow - alerta de spoiler - ter sido enviado de volta à Patrulha da Noite por matar Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Como dizemos, não há linha do tempo para quando podemos esperar a chegada de uma seqüência liderada por Snow - e, nesta fase, certamente não é uma coisa certa que ela vai mesmo entrar em desenvolvimento.

No verdadeiro estilo Game of Thrones, esperamos ouvir muito mais sussurros, teorias e rumores ao longo das próximas semanas e meses.

Escrito por Conor Allison.