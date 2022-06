Série Mike Tyson Hulu: Data de lançamento e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se séries ou documentários sobre a vida de determinadas personalidades esportivas estão na sua rua, então a série limitada chamada Mike chegando a Hulu será uma que você vai querer acrescentar à sua lista.

Seguindo a vida dinâmica e controversa do lendário ícone do boxe Mike Tyson, a etiqueta para a série limitada é "Você pode conhecer Tyson, mas você conhece Mike?

Isto é tudo o que você precisa saber sobre a série Mike, inclusive quando será lançada e como assisti-la quando for.

25 de agosto de 2022 nos EUA

Hulu lançou um teaser para Mike em 8 de junho de 2022 - você pode vê-lo mais abaixo neste recurso - e anunciou sua data de lançamento ao mesmo tempo. A série limitada estará disponível para assistir a partir de 25 de agosto de 2022 nos EUA.

Atualmente não está claro se todos os episódios da série serão lançados de uma só vez ou se será um caso de semana por semana, mas avisaremos quando soubermos mais.

Quanto ao Reino Unido, ainda não se sabe quando a série chegará ao Reino Unido.

Hulu nos EUA

Possivelmente Star na Disney+ no Reino Unido

Mike é uma série Hulu Original e portanto virá para Hulu nos EUA quando for lançada em agosto. Para assistir, você precisará de uma assinatura do serviço Hulu, que é de $6,99 por mês, ou você pode assinar o pacote Disney+ que o inclui a $13,99 por mês.

O serviço de streaming Hulu não está disponível no Reino Unido, embora alguns dos principais programas de TV que são oferecidos através do serviço estejam disponíveis através do Star na Disney+. Isto vale para programas como Grey's Anatomy e The Kardasians.

Ainda não se sabe se o Mike será exibido no Star no Reino Unido quando for lançado, mas se for, você precisará de sua assinatura Disney+ pronta, que é £7,99 por mês. Você não tem que pagar mais pela Star.

A série limitada Mike é toda sobre a vida da Tyson dentro do anel, bem como fora dele. Hulu diz:

"Do criador/roteirista Steven Rogers e da equipe por trás de I, Tonya, e da showrunner Karin Gist, produtora executiva de Our Kind of People, Mike explora a história dinâmica e controversa de Mike Tyson. A série limitada de oito episódios explora os tumultuosos altos e baixos da carreira de boxe e da vida pessoal de Tyson - de ser um atleta global amado a um pária e de volta.

"Focando a lente em Mike Tyson, a série examina classe na América, raça na América, fama e o poder da mídia, misoginia, a divisão da riqueza, a promessa do Sonho Americano e, finalmente, nosso próprio papel em moldar a história de Mike.

"Mike é um olhar não autorizado e sem limites sobre a vida de Mike Tyson - e é um passeio selvagem".

Esperávamos que a série destacasse algumas das carreiras profissionais de Tyson, que incluem vencer 50 das 58 lutas, das quais 44 foram por K.O de acordo coma ESPN, mas também é provável que haja algum foco no casamento de Tyson com Robin Givens e seu período na prisão. Digamos apenas que não faltam histórias para contar.

Não. Mike Tyson não está super feliz com a série limitada Mike que vai explorar sua vida como "Mike de Ferro". Quando o anúncio da série foi divulgado, Tyson publicou na Instagram(reportado pela Variety):

"O anúncio de Hulu de fazer uma mini-série não autorizada da história de Tyson sem compensação, embora infeliz, não é surpreendente". Este anúncio sobre as disparidades sociais em nosso país é um excelente exemplo de como a ganância corporativa de Hulu levou a esta surda apropriação cultural da história de vida de Tyson.

"Fazer este anúncio durante o Mês da História Negra só confirma a preocupação de Hulu com dólares sobre o respeito aos direitos da história negra. Hollywood precisa ser mais sensível às experiências negras, especialmente depois de tudo o que aconteceu em 2020. A verdadeira história autorizada por Mike Tyson está em desenvolvimento e será anunciada nos próximos dias. Hulu para anunciar o roubo de uma história de atletas negros durante o mês da História Negra não poderia ser mais inapropriado ou surdo. #boycotthulu #corporategreed".

Após o anúncio de Mike por Hulu, outra série foi anunciada simplesmente chamada "Tyson", que o próprio Tyson "autorizou". Ainda não está ligado a um serviço de streaming ou rede, mas verá Jamie Foxx tocar Tyson, ao mesmo tempo em que também produz produzindo de forma executiva.

Trevante Rhodes interpretará Mike Tyson em Mike, enquanto B.J. Minor interpretará Tyson adolescente. O jovem Mike é interpretado por Ethan Barrett. Aqui estão alguns dos outros membros confirmados do elenco, embora uma lista completa esteja disponível no IMDB:

Scott MacDonald como treinador do Tyson

Kerry Sims como comitiva da Tyson

Russell Hornsby como Don King

Harvey Keitel como Cus D'Amato

Laura Harrier como Robin Givens

Li Eubanks como Desiree Washington

Kale Browne como Bill Cayton

Jackie Sanders como Barbara Walters

Ethan Dubin como Teddy Atlas

Greg Kaston como Rev. Jesse Jackson

A série limitada Mike em Hulu terá um total de oito episódios. Como mencionamos anteriormente, porém, ainda não se sabe se todos estarão disponíveis para assistir de uma só vez, ou se serão lançados semanalmente.

Hulu lançou um teaser de Mike. Não é um trailer completo, mas dá um vislumbre do que esperar.

Há outra série em obras sobre a vida de Mike Tyson chamada Tyson. Embora pouca informação ainda esteja disponível sobre a série, certamente será interessante ver como a série autorizada se compara à "não autorizada" na vida do boxeador em Mike.

Se você gosta de documentários sobre personalidades esportivas, há alguns outros que você pode conferir.

Escrito por Britta O'Boyle.