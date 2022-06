Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Freddy Krueger é um dos mais icônicos vilões do horror de todos os tempos, e não apenas porque ele é um traje de Halloween fácil. Freddy passou por nove lançamentos teatrais, que se estenderam por mais de três décadas e deixaram muito terror em seu rastro.

Quer você esteja nele por causa dos gracejos ou das mortes criativas, há muito a amar na franquia Nightmare on Elm Street. Mas, se você quer a história toda, então há muito o que observar. Então, por onde você deve começar?

Nós quebramos a melhor ordem para assistir a todos os filmes do Nightmare on Elm Street, além de fornecer uma versão sem spoiler na parte inferior. É basicamente cronológico, mas os nomes dos filmes podem torná-lo um pouco confuso, então nós o apresentamos para você, completo com informações sobre como a história avança.

Para os verdadeiros finalistas, também delineamos a ordem ampliada do universo, que inclui todos os filmes da sexta-feira 13 que levam até Freddy vs. Jason.

O melhor lugar para começar é onde tudo começou. O clássico slasher de Wes Craven apresenta Freddy Krueger, um assassino desfigurado com uma luva desfigurada que caça adolescentes em seus sonhos. O senão é que, se Freddy o apanha em seus sonhos, você morre na vida real.

Cabe a Nancy Thompson e seus amigos descobrir a verdade sombria por trás do assassino dos sonhos.

Set cinco anos depois, uma nova família se mudou para a fatídica casa na Elm Street. E, como era de se esperar, as coisas começam a ficar bem assustadoras nos sonhos das crianças.

Desta vez, Freddy pretende possuir um menino adolescente para causar o caos no mundo real.

A terceira parte é definida um ano após a segunda parte. Nesta parte, a ação acontece em um hospital psiquiátrico onde os sonhos das crianças estão sendo visitados por nosso demônio de mão de lâmina favorita.

Somos reintroduzidos a Nancy, desde o primeiro filme, quando ela chega para trabalhar no hospital. Muito familiarizada com o desenrolar da situação, Nancy descobre que uma das crianças, Kristen Parker, tem um dom que pode ajudar a derrotar Freddy de uma vez por todas.

O terceiro filme nos leva a acreditar que Freddy foi finalmente derrotado, mas a parte 4 seria bastante chata se fosse esse o caso. De fato, Freddy parece ter ressuscitado e tenta caçar e matar as crianças sobreviventes de Elm Street.

Novos personagens são apresentados, incluindo Alice Johnson, que pode exercer o poder de finalmente colocar Freddy para descansar.

Alice, tendo sobrevivido ao quarto filme, fica grávida e encontra Krueger infectando a mente adormecida de seu filho por nascer. Freddy tem o objetivo de nascer no mundo real.

Cabe a Alice salvar seu filho e, por sua vez, impedir Freddy de entrar no mundo real.

Este título pode sugerir que esta é a saída final de Freddy, mas não tema, há muito mais brutalidade por vir.

Este acontece uma década depois, e Freddy finalmente matou todas as crianças de sua cidade natal. Agora, ele procura pastos mais verdes e se vê atormentando os habitantes de um lar para adolescentes perturbados.

Este participante marca uma nova direção para a franquia e as coisas ficam muito meta. A história segue Heather Langenkamp, a atriz que interpretou Nancy em filmes anteriores. Ela tem um perseguidor e torna-se evidente que ele tem algumas semelhanças impressionantes com seu adversário fictício, Freddy Krueger.

De alguma forma, uma força demoníaca quis Freddy no mundo real e Langenkamp deve retomar seu papel como Nancy para salvar o dia.

Chegou a hora do confronto entre os titãs cortadores. Muitos anos tranquilos se passaram na Elm Street, e as crianças locais são alimentadas com pílulas de supressão de sonhos para mantê-las seguras. Mas Freddy ainda não terminou de atormentar, então ele procura outra opção.

Freddy consegue ressuscitar Jason e o envia para Elm Street para aterrorizar os habitantes, mas as coisas não correm conforme o planejado. Quando Freddy sente que Jason está roubando algumas de suas merecidas matanças, segue-se uma batalha pelos tempos.

Finalmente, temos o remake de 2010. Não achamos que seja uma visualização essencial, mas ela mergulha na história de origem de Freddy um pouco mais do que a original. Enquanto isso, Jackie Earle Haley, que você pode reconhecer como Rorschach dos Watchmen, dá uma volta extremamente assustadora no personagem.

Um pesadelo na Elm Street (1984)

Um Pesadelo na Elm Street 2: A Vingança de Freddy (1985)

Um pesadelo na Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

Um Pesadelo na Elm Street 4: O Mestre dos Sonhos (1988)

Um Pesadelo na Elm Street 5: A Criança dos Sonhos (1989)

Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)

O Novo Pesadelo de Wes Craven (1994)

Freddy vs Jason (2003)

Um pesadelo na Elm Street (2010)

Se você quer toda a história que leva ao crossover Freddy vs Jason, então você tem um monte de filmes para assistir. A boa notícia é que há alguns cinturões absolutos na mistura.

Esta lista o levará através de toda a história por trás de Jason Voorhees e Freddy Krueger em ordem cronológica, antes de culminar no épico showdown deles.

Sexta-feira, dia 13 (1980)

Sexta-feira, 13ª Parte II (1981)

Sexta-feira, 13ª Parte III (1982)

Sexta-feira 13: O Capítulo Final (1984)

Pesadelo na Elm Street (1984)

Sexta-feira, dia 13: Um Novo Começo (1985)

Pesadelo na Elm Street II: A Vingança de Freddy (1985)

Sexta-feira, 13ª Parte VI: Jason Lives (1986)

Pesadelo na Elm Street III: Guerreiros dos sonhos

Sexta-feira 13ª Parte VII: O Novo Sangue (1988)

Pesadelo na Elm Street IV: O Mestre dos Sonhos (1988)

Sexta-feira 13ª Parte VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Pesadelo na Elm Street V: A Criança dos Sonhos (1989)

Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)

Jason Vai para o Inferno: A sexta-feira final (1993)

Freddy vs Jason (2003)

Escrito por Luke Baker.