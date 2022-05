Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Faz 36 anos desde que o Top Gun estreou nos teatros. A seqüência, Top Gun: Maverick, deve ser lançado em maio, com Tom Cruise pronto para retomar seu papel como piloto de caça Pete "Maverick" Mitchell. Aqui está como e onde você mesmo pode transmitir o blockbuster de verão quando ele se tornar disponível on-line.

Top Gun: Maverick é uma sequência há muito esperada da Top Gun de 1986. No filme original, vemos estudantes da escola de elite de armamento de combate da Marinha dos EUA competindo para serem os melhores da classe. Um jovem piloto, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), aprende algumas coisas de um instrutor civil que não são ensinadas na sala de aula. Rápido para a seqüência, e depois de mais de trinta anos de serviço como um dos melhores aviadores da Marinha, Mitchell ainda está empurrando o envelope como um corajoso piloto de testes e "esquivando-se do avanço na classificação que o colocaria de castigo".

Top Gun: Maverick é classificado como PG-13 nos EUA.

Top Gun: Maverick tem um tempo total de execução de 2 horas e 11 minutos, incluindo créditos.

Top Gun: Maverick foi escrito por Ehren Kruger, Eric Warren Singer, e Christopher McQuarrie. É dirigido por Joseph Kosinski.

Aqui está quem está estrelando no filme:

Tom Cruise como Pete "Maverick" Mitchell

Miles Teller como Tenente Bradley "Galo" Bradshaw

Jennifer Connelly como Penny Benjamin

Jon Hamm como Adm. Beau "Cyclone" Simpson

Ed Harris como Radm. Chester "Hammer" Cain

Val Kilmer como Adm. Tom "Iceman" Kazansky

Top Gun: Maverick: Maverick lançará em teatros nos EUA em 27 de maio de 2022 - após um acesso antecipado mostrando três dias antes.

Data de lançamento do streaming: provavelmente 11 de julho de 2022

Top Gun: O Maverick ainda não está disponível para transmissão online. A Paramount Pictures ainda não anunciou uma data oficial para o lançamento do filme. A Paramount tem adicionado seus filmes à Paramount+ cerca de 45 dias após suas estréias teatrais. Isso significa "Top Gun": Maverick pode ter a data de lançamento da transmissão de 11 de julho de 2022.

Onde transmitir online: Muito provavelmente Paramount+

Se você não quiser assistir ao Top Gun: Maverick em seu cinema local, você terá que esperar pelo Top Gun: Maverick para lançar em serviços de streaming ou como um vídeo de aluguel sob demanda.

Já que se trata de um filme da Paramount, você pode esperar o Top Gun: Maverick que eventualmente faça sua estréia em streaming nos EUA na Paramount+ ao contrário da Netflix ou HBO Max. A Paramount+ custa $9,99 por mês para fazer streaming sem anúncios nos EUA. Ou você poderia tentar o plano essencial por $4,99 por mês. Tem anúncios e remove o acesso à sua estação CBS local ao vivo.

Sim. O último trailer está incorporado na parte superior deste guia.

Os reboques de alguns anos atrás estão abaixo. Tenha em mente que o Maverick enfrentou vários atrasos devido à pandemia global em curso.

Top Gun: Maverick (2022) - Novo Reboque - Fotos da Paramount Pictures

Top Gun: Maverick - Trailer Oficial (2022) - Paramount Pictures

A Paramount Pictures também lançou a característica abaixo para Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick | The Power of the Naval Aircraft Featurette (Filme 2022)

Você realmente deveria assistir ou assistir novamente ao primeiro filme do Top Gun antes de ir para a seqüência. Se você tem atualmente uma assinatura Netflix ou Paramount+, você pode transmitir o Top Gun nessas plataformas sem custo adicional. Ou você também pode alugar ou comprar o filme na Amazon. Veja os links abaixo para assistir o filme.

Escrito por Maggie Tillman.