SEAL Team Season 6: Tudo o que sabemos até agora sobre a Temporada 6 e o Filme

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No scrabble para oferecer um drama televisivo atraente sobre os SEALs da Marinha dos EUA, foi a equipe SEAL que fez a nota e outros - como os Seis da História - se voluntariaram.

O SEAL Team Six se viu na ribalta após o Bin Laden Raid em 2011, mas desfrutou de um status mítico por muitos anos. Tecnicamente chamado de Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval dos Estados Unidos (DEVGRU), não há falta de ação na representação na tela da Equipe SEAL.

Frente a David Boreanaz - sim, Anjo de Buffy, a Caçadora de Vampiros - como Mestre Chefe Jason Hayes, a Temporada 5 deixou tudo pendurado na balança. Então, será que a Equipe SEAL vai Charlie Mike?

Aqui está tudo o que você precisa saber, como você pode alcançar e tudo o que pode esperar.

Sim, a Temporada 6 foi confirmada. Ela foi confirmada pela Paramount+ em 1 de fevereiro.

Isso também é afirmativo. Em 15 de fevereiro de 2022, a CBS Studios anunciou que iria produzir um filme autônomo para a série de TV SEAL Team.

Este será um exclusivo para a Paramount+, após a mudança da SEAL Team da CBS para a plataforma de transmissão e parece que o objetivo é atrair mais assinantes para a Paramount+ com este tipo de conteúdo.

A boa notícia é que o filme está vindo da mesma equipe que a série de TV, mas não sabemos atualmente como eles irão interagir. Há algumas especulações de que o filme ligará os eventos no final da Temporada 5 a uma nova era, dando ao programa a chance de apresentar novos personagens.

Isso em parte vem do texto do anúncio dizendo que a CBS "expandiria o universo da narrativa", embora possa ser simplesmente uma referência a esse fato de que está colocando o conteúdo da SEAL Team em um formato diferente.

Isso nós não sabemos. Também não sabemos qual é a data de lançamento do filme e não sabemos qual virá primeiro.

Obviamente, qualquer que seja o lançamento primeiro, esclarecerá a confusão sobre como o enredo se desvendará, a menos que tudo seja um enredo lateral ou flashback, ao invés de uma continuação linear.

Sobre a única confirmação de atividade foi um post na Instagram de David Boreanaz dizendo que voltando ao estúdio da Equipe SEAL - agora apagado - em 28 de março.

Novamente isso é desconhecido, mas acredita-se que Max Thieriot - Clay Spencer - estará lá de acordo com o prazo limite. Mas com outro projeto - Fire Country - onde Thieriot irá estrelar e produzir, o tempo do personagem na Equipe SEAL poderia ser limitado.

Outras grandes estrelas - incluindo o próprio Boreanaz - deverão retornar. Isso inclui Jessica Pare (Mandy Ellis), Neil Brown Jr (Ray Perry), A J Buckley (Sonny Quinn) e Toni Trucks (Lisa Davis) nos papéis principais.

Entretanto, tendo em vista como a Temporada 5 terminou, estamos diante de um perigo em termos de narração de histórias.

Quanto ao filme, mais uma vez não sabemos quem estará envolvido onde.

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é o Amazon Fire TV Stick 4K Max. Também excelente é o Google Chromecast com Google TV, o Roku Express 4K, o Apple TV 4K e o Amazon Fire TV Stick.

Como já dissemos, não sabemos como a Temporada 6 ou o filme irá se encaixar. Atualmente não há detalhes específicos sobre como a história vai se desenrolar, então o melhor que podemos fazer é especular. Há spoilers abaixo, portanto, se você ainda não terminou a Temporada 5, então vá e leia outra coisa.

A temporada 5 termina abruptamente. Com uma série de 14 episódios em vez de 22 (para as duas primeiras temporadas), 20 (Temporada 3) e 16 (Temporada 4), há uma sensação de que as coisas foram meio cortadas.

E foi exatamente onde deixamos a equipe Bravo, no terreno, no Mali, com RPGs chovendo sobre eles em uma emboscada.

Se a Equipe SEAL quisesse sair em uma chama de glória, isso certamente seria um ponto de chegada para o enredo, mas a confirmação do filme e da Temporada 6 nos diz que alguém - algo - sobrevive.

Com Clay Spenser dizendo que queria sair da Equipe Bravo para passar mais tempo com Stella e o bebê e com Jason Hayes sofrendo de síndrome de breacher, a porta já estava aberta para uma mudança na Equipe Bravo.

Fora da equipe, Hayes acaba de dar passos para estabelecer seu relacionamento com Mandy Ellis, mas se isso não acontecer, ninguém que assiste ao show ficará surpreso - o sub-plot de toda a Equipe SEAL tem sido sobre a pressão que afeta as relações pessoais.

Na verdade, não sabemos para onde o programa vai - apenas sabemos que ele está avançando, e que a Equipe SEAL certamente vai charlie mike.

A SEAL Team foi originalmente transmitida na CBS nos EUA e na Sky Max no Reino Unido. Ela também tem estado nas respectivas plataformas de captação, mas com a transição da CBS All Access para a Paramount+ em 4 de março de 2021, você precisará ir para a Paramount+ para alcançar a ação.

Para aqueles que estão no Reino Unido, a SEAL Team Season 1-5 está disponível no Now. Se ela permanecerá na plataforma ou mudará para a Paramount+ com o lançamento no Reino Unido, mas esperamos que ela deixe a plataforma de propriedade da Sky. A Paramount+ deverá ser lançada no Reino Unido em 22 de junho de 2022.

Escrito por Chris Hall.