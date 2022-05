Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles de vocês que amam qualquer coisa relacionada a Vikings ficarão felizes em saber que The Northman está agora disponível para alugar ou comprar no Amazon Prime Video.

O Northman estreou em março de 2022 e recebeu um lançamento teatral no mês seguinte. Embora tenha recebido aclamação da crítica por sua cinematografia, produção, construção do mundo e até mesmo precisão histórica, o filme não teve um desempenho super bom nas bilheterias - até agora, custou apenas US$ 58 milhões em todo o mundo. Talvez seja por isso que o filme esteja agora disponível para transmissão on-line.

Não deixe que sua estréia teatral rochosa o desencoraje. O Northman tem atualmente uma classificação de 89% em tomates podres e 7,5 em cada 10 em IMDb.

Alguns editores da Pocket-lint também viram o filme e podem relatar que é muito divertido de assistir. Gostamos particularmente de como não há romantização dos Vikings. É brutal, sangrento e infernal. É bem meritório alugar ou comprar sob demanda da Amazon Prime Video. Você pode fazer dele um esplendor de aluguel de fim de semana. Trate-se.

O Northman é um filme de 2022 dirigido por Robert Eggers, que também co-escreveu o roteiro. É baseado na lenda de Amleth e protagoniza Alexander Skarsgard (que foi co-produtor) ao lado de Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, e Willem Dafoe. Skarsgard interpreta a personagem principal, Amleth, um príncipe viking que tenta vingar o assassinato de seu pai.

Vale a pena notar que esta história dos Vikings não é apenas mais uma incursão na Inglaterra. O Homem do Norte está ambientado em "A Terra dos Russos" - ou a Ucrânia moderna e a Rússia. Em uma entrevista na Vanity Fair, Eggers revelou que sua primeira versão do roteiro do filme aconteceu nas Ilhas Britânicas, mas Skarsgard disse que isso já havia sido feito muito: "Ele disse: 'Se pudéssemos ir para o leste, seria muito mais interessante'".

A data de lançamento do Northman streaming: 13 de maio de 2022

A partir de 13 de maio de 2022, The Northman está disponível para alugar ou possuir sob demanda através da Amazon Prime Video, bem como outras plataformas de distribuição de vídeo.

Nos EUA, The Northman custa $19,99 para alugar em UHD a partir do Amazon Prime Video. Ou você pode comprá-lo por $24,99 em UHD da Amazon.

Escrito por Maggie Tillman.