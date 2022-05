Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A franquia slasher favorita de todos tem uma nova vida após o sucesso da "requel" de 2022. Enquanto tivemos uma enorme diferença de onze anos entre a terceira e a quarta entradas da série, assim como a quarta e a quinta - não devemos ter muito tempo para esperar pelo próximo filme.

O quinto filme Scream, simplesmente chamado Scream, foi lançado em janeiro de 2022 e, após um sucesso de bilheteria, o sexto filme foi "greenlit" em fevereiro. É cedo e ainda não foi revelado muito sobre o próximo filme, mas reunimos tudo o que sabemos até agora - e continuaremos atualizando esta página à medida que soubermos mais.

O mais recente filme Scream foi um pouco reajustado para a franquia. Enquanto trazia de volta o elenco original, ele o fez ao mesmo tempo em que acrescentou um novo elenco de personagens para levar a tocha para a frente. O elenco original ainda era parte integrante do enredo do Scream, mas podemos imaginá-los se tornando menos centrais à medida que a franquia continua.

Até agora, sabemos que Courtney Cox retornará para retomar seu papel de repórter icônica, Gale Weathers. Não há uma palavra oficial sobre nossa rainha dos gritos original, Neve Campbell, mas achamos mais do que provável que a veremos aparecer em algum momento. Em fevereiro de 2022, Campbell disse que ela havia sido abordada sobre seu retorno, mas estava esperando para ler o roteiro primeiro.

Curiosamente, Hayden Panettiere está pronto para retornar como Kirby Reed do Scream 4. Embora parecesse que ela poderia não ter sobrevivido ao final do Scream 4, seu destino foi finalmente confirmado mais de uma década depois em Scream. Este será seu primeiro longa-metragem em oito anos. Ela se juntará aos últimos sobreviventes, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega.

É muito cedo para reboques, mas, em vez disso, recomendamos que se volte a observar a franquia desde o início. Todos os filmes se sustentam por direito próprio, e se você estiver se perguntando qual a melhor ordem para assisti-los - aqui está nossa recomendação:

A trama do Scream 6 é toda especulação neste ponto. Não houve uma configuração óbvia no final do Scream, mas então nunca houve realmente nesta franquia.

Poderíamos imaginar Sidney e Gale ocupando um lugar secundário para os novos membros mais jovens do elenco, mas uma entrevista aleatória com Bettinelli-Olpin sugere que talvez não seja esse o caso. Ele disse: "Pensamos mais nisso porque temos novas pessoas na família. Para nós, o que for certo para o próximo é certo".

"Adoraríamos poder trabalhar novamente com Neve e Courteney". Essa foi realmente uma experiência maravilhosa e eles foram tão fantásticos o tempo todo".

Estamos bastante certos de que veremos muito mais de Sam e Tara Carpenter, especialmente dada a conexão dos pais de Sam com o grito original.

Como sempre, haverá alguma meta-comédia em torno dos modernos tropos de horror. O quinto filme teve como objetivo "requels", fandoms obsessivos e "high horror". O que isso deixa para o Scream 6? Seu palpite é tão bom quanto o nosso, talvez "requelir seqüelas" - embora eles possam precisar encontrar um nome mais atraente para isso.

A Paramount anunciou que o próximo filme Scream será lançado em 31 de março de 2023. Está programado para começar as filmagens no verão de 2022.

Este é o menor intervalo entre os filmes Scream desde o primeiro e o segundo filmes. Poderíamos estar entrando em uma nova era dourada de Ghostface? Com certeza esperamos que sim.

Escrito por Luke Baker.