(Pocket-lint) - Foi anunciado recentemente que o Lionsgate está desenvolvendo uma prequela dos Jogos da Fome, mas, na época, não estava claro onde o filme estaria disponível para ser transmitido assim que fosse lançado. Agora, Peacock anunciou que assinou um acordo de vários anos para transmitir os filmes de Lionsgate a partir de 2024.

O acordo começa com os filmes do estúdio em 2022. O primeiro filme a chegar a Peacock será The Unbearable Weight of Massive Talent (O Peso Insuportável do Talento Massivo), que protagoniza Nicolas Cage. Eventualmente, Lionsgate apresentará outros filmes sobre Peacock por um período exclusivo de transmissão, incluindo John Wick: Capítulo 4, Borderlands, e, sim, o prequela dos Jogos da Fome, A Balada de Pássaros e Cobras.

Outros filmes incluem Expendables 4, Are You There God? Sou eu, Margaret, e White Bird: A Wonder Story.

No entanto, Peacock não terá direitos exclusivos de transmissão de todos estes filmes imediatamente após a sua exibição teatral. Alguns virão para Starz e O Canal Roku.

Peacock foi lançado pela primeira vez em 2020. É um serviço de streaming de vídeo nos EUA que se baseia na ampla faixa de propriedades da NBCUniversal. Ele está disponível em três níveis: Peacock Free, Peacock Premium com anúncios (uma versão suportada por anúncios que custa $4,99 por mês ou $49,99 por ano), e Peacock Premium (uma opção de assinatura de $9,99 por mês ou $99,99 anualmente que tem menos anúncios).

Para mais informações sobre Peacock, veja o guia Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.