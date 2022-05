Paramount+ revela a data de lançamento e o preço do empurrão para o Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Paramount+ confirmou a tão esperada notícia de planos para lançar o serviço de streaming no Reino Unido. Foi revelado anteriormente que, graças a um acordo de ViacomCBS, ele estaria disponível na plataforma Sky - mas agora temos todos os detalhes de quando, onde e quanto você vai pagar.

O serviço de streaming - um rebranding da CBS All Access - será disponibilizado no Reino Unido a partir de 22 de junho de 2022.

Como mencionado, a Paramount+ será uma opção para clientes Sky, integrada à experiência Sky, mas também estará disponível através do aplicativo Paramount+, e através dos dispositivos Apple, Amazon, Google, Roku e Samsung.

Isso significa que você será capaz de transmitir a Paramount+ através de praticamente todos os principais dispositivos, o que significa que o acesso deverá ser fácil.

A Paramount+ está prometendo 8000 horas de conteúdo, incluindo os aparelhos como Yellowstone, Star Trek - incluindo Discovery, South Park, e muito mais.

A Paramount+ custará £6,99 por mês quando for lançada no Reino Unido em junho, ou haverá a opção de fazer uma assinatura anual de £69,90, economizando cerca de £14 ao longo do ano.

Entretanto, graças ao acordo com a ViacomCBS, a Sky Cinema terá acesso à Paramount+ sem custo adicional.

Haverá uma trilha gratuita que lhe dará 7 dias de acesso.

A Paramount+ também será lançada na Coréia em junho, e também virá para a Irlanda, Itália, Alemanha e Áustria no segundo semestre de 2022. Um novo lançamento na Índia em 2023 também está previsto.

Escrito por Chris Hall.