Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O romance prequela dos Jogos da Fome, A Balada dos Pássaros Canoros e Cobras, será transformado em filme no próximo ano. Infelizmente, os detalhes sobre a adaptação do filme são finos, mas Pocket-lint ainda está arredondando tudo o que sabemos até agora, incluindo a data de lançamento e detalhes sobre a história. As informações de fundição e trailers ainda não estão disponíveis, mas vamos adicioná-los aqui assim que forem anunciados.

O filme prequel dos Jogos da Fome será chamado A Balada dos Pássaros e Cobras. É baseado no romance de mesmo nome escrito por Suzanne Collins, a autora da trilogia original dos Jogos da Fome.

Data de lançamento: atualmente programado para chegar às salas de cinema em 17 de novembro de 2023

O filme Balada de Pássaros da Canção e Cobras será lançado em 17 de novembro de 2023. A prequela foi anunciada durante o evento de Lionsgate na Cinemacon, uma conferência anual onde os estúdios cinematográficos apresentam seus projetos.

O romance A Balada dos Pássaros Canoros e Serpentes foi lançado em 2020.

A história é sobre Coriolanus Snow, o presidente do Panem durante a trilogia original, como um jovem. É também sobre Lucy Gray Baird, uma misteriosa garota do Distrito 12, a qual Snow é mentora durante os 10 Jogos da Fome. Tenha em mente Katniss Everdeen - o foco da trilogia original estabelecida mais de 60 anos depois - vem do Distrito 12 e se opõe a Snow e seu regime.

A sinopse do Lionsgate para o filme lê:

"Anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, 18 anos, vê uma chance de uma mudança na sorte quando é escolhido para ser o mentor de Lucy Gray Baird, a menina homenageada do empobrecido Distrito 12".

A linha de registro do Lionsgate para o filme lê:

"Coriolanus Snow mentores e desenvolve sentimentos para a homenagem feminina do Distrito 12 durante os 10 Jogos da Fome".

A Balada de Pássaros Canoros e Cobras será desenvolvida pela Color Force e distribuída pelo Lionsgate. A produção será iniciada no primeiro semestre de 2022, de acordo com o prazo final.

O Lionsgate ainda não anunciou nenhum dos elencos da Balada de Pássaros e Cobras.

Lionsgate disse que The Ballad of Songbirds and Snakes filme será dirigido por Francis Lawrence, que anteriormente dirigiu os Jogos da Fome da franquia: Catching Fire, Mockingjay Parte 1, e Mockingjay Parte 2. Os Jogos da Fome está entre as franquias de filmes mais grandiosos de todos os tempos. Ganhou quase 3 bilhões de dólares em todo o mundo.

O filme Balada de Pássaros Canoros e Cobras será escrito pelo escritor Catch Fire, Michael Arndt.

Ainda não há reboques para A Balada dos Pássaros Canoros e Serpentes.

No entanto, segundo consta, Lionsgate mostrou um breve teaser durante sua apresentação na CinemaCon 2022. "Você está convidado a voltar aos Jogos", leu a tela como gelo moído em uma cena de inverno, revelando um pássaro e uma cobra, de acordo com The Hollywood Reporter. "Em 2023, o mundo descobrirá quem é um pássaro cantor e quem é uma cobra". O teaser ainda não está disponível on-line para ser compartilhado com o público.

Você realmente deveria assistir aos filmes anteriores dos Jogos da Fome para poder entrar em A Balada dos Pássaros e Cobras com um bom conhecimento do mundo, da história e dos personagens:

Escrito por Maggie Tillman.