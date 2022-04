Fast X: Tudo o que sabemos até agora sobre Fast and Furious 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dominic Toretto e sua equipe vêm arrancando as ruas há mais de duas décadas e, embora os filmes Fast and Furious tenham mudado significativamente ao longo dos anos - tanto os enredos como as acrobacias tenham se tornado mais extremos - é uma franquia que continua forte cerca de 21 anos após o lançamento do primeiro filme.

O filme mais recente - Fast 9 - foi lançado em 2021 e agora todos os olhos estão voltados para Fast e Furious 10 - conhecido como Fast X.

Isto é tudo o que sabemos até agora sobre a parte um da final em duas partes que irá concluir a Saga Rápida, inclusive quando se espera que ela seja lançada, quem se espera que esteja nela e todas as notícias que a cercam.

19 de maio, 2023

Foi inicialmente confirmado pela Universal que Fast and Furious 10, ou Fast X, como é oficialmente conhecido agora, chegaria aos cinemas em 7 de abril de 2023.

No entanto, esta data foi ligeiramente adiada, com a nova data confirmada como sendo 19 de maio de 2023.

Vin Diesel (Dominic Toretto) confirmou em sua conta Instagram, em 20 de abril, que as filmagens haviam começado, ao mesmo tempo em que confirmava o título do filme.

Não seria correto ter um final rápido e furioso sem a maioria da tripulação principal, certo? E sim, alguns deles não estão mais vivos - Gisele, por exemplo - mas isso não impediu a Saga Rápida de encontrar uma maneira de trazer personagens-chave de volta no passado. Sim Han, estamos falando de você.

Brian O'Connor será muito mais difícil de fazer isso, é claro, dada a trágica morte de Paul Walker em novembro de 2013, mas O'Connor continua vivo na Saga, então ele será sem dúvida mencionado no mínimo e quem sabe com tecnologia hoje em dia o que os diretores poderiam fazer para manter o personagem de O'Connor brilhando neste filme.

Sem nenhum membro da tripulação principal morrendo no Fast 9, esperamos que os seguintes membros do elenco retornem para o Fast X:

Vin Diesel como Dom

Michelle Rodriguez como Letty

Tyrese Gibson como romano

Ludacris como Tej

Nathalie Emmanuel como Ramsey

Sung Kang como Han

Jordana Brewster como Mia

Charlize Theron confirmou seu retorno à saga rápida, o que significa que Cipher voltará como a vilã. Não nos surpreenderia ver Jason Statham retornar como Deckard Shaw, dado que ele apareceu nos créditos do Fast 9, e sua mãe, Madalena 'Queenie' Shaw interpretada por Helen Mirren, também seria uma omissão surpreendente.

Dado que o Fast 9 apresentou o irmão de Dom Jakob Toretto, interpretado por John Cena, à festa, esperávamos que ele pudesse voltar em alguma capacidade também - e no lado bom desde o início, em vez do lado ruim para o Fast X.

Fast 9 deixou o destino de My Nobody (Kurt Russell) em questão, mas como ele é a razão pela qual Han está vivo graças à sua ajuda fingindo sua morte, esperamos que ele tenha algum papel a desempenhar para o final. Infelizmente, parece que o retorno de Dwayne Johnson - também conhecido como The Rock - que interpretou Luke Hobbs em vários dos filmes Fast and Furious, não está nas cartas.

Jason Momoa, Daniela Melchior e Brie Larson foram todos confirmados para o Fast X, embora atualmente não saibamos que seus papéis além de Momoa serão de vilão.

É difícil dizer qual será o enredo para o Fast X no momento. Espera-se que os dois últimos filmes contem uma história abrangente, embora, no momento, não esteja claro em que essa história será focada.

A equipe de Dom sem dúvida estará salvando o mundo e Cipher sem dúvida estará tentando destruí-lo, mas quem estará de que lado e o que os personagens estarão fazendo é o palpite de qualquer um por enquanto. Mas com Fast 9 vendo Tej e Roman indo para o espaço, vamos ser honestos, tudo é possível.

Suspeitamos que vamos descobrir se o Sr. Ninguém está morto ou vivo e a seqüência de créditos de Fast 9 sugere que a história de Han e Shaw pode ser proeminente no próximo filme, mas teremos que esperar e ver por enquanto onde o final vai com isso.

Ainda não há um trailer para o filme Fast X - ainda é um pouco cedo. Recomendamos seguir Vin Diesel na Instagram, pois ele freqüentemente compartilha as filmagens dos bastidores das filmagens para que você provavelmente possa ter um pouco de gosto nos próximos meses. Ele já postou um vídeo da primeira semana de filmagens.

Quando o Fast 9 era esperado em junho de 2020, um trailer foi lançado em janeiro de 2020, seis meses antes. Portanto, é improvável que vejamos um trailer do Fast X antes de novembro de 2022.

23 de abril de 2022: Adir Abergel postou duas imagens de Charlize Theron no conjunto do Fast X. Ele disse: "Cipher está de volta e pronto! Fast and Furious X, @thefastsaga Let's go!"

Veja este post no Instagram Um posto compartilhado por Adir Abergel (@hairbyadir)

21 de abril de 2022: Vin Diesel compartilha um vídeo dele falando com o diretor Justin Lin, que disse que Fast X week one filmando "parece o começo de um final épico". Diesel perguntou se "era justo dizer que este será o melhor de todos" e Lin respondeu "no meu coração, sim".

Veja este post na Instagram Um posto compartilhado por Vin Diesel (@vindiesel)

20 de abril de 2022: Vin Diesel disse que o roteiro inicial do filme Fast 10 não incluía Mia Toretto e sua filha disse ao diretor "No Mia, No Fast 10". Dado que Brewster está confirmado para Fast X, obviamente teve um impacto.

20 de abril de 2022: Vin Diesel confirma que as filmagens de Fast and Furious 10 já começaram e o filme será chamado de Fast X.

10 de abril de 2022: Vin Diesel confirma que o Brie Larson do Capitão Marvel fará parte do filme Fast and Furious 10. "Você não tem idéia de como ela será atemporal e surpreendente em nossa mitologia". Além de sua beleza, seu intelecto... seu Oscar, haha é esta alma profunda que acrescentará algo que você talvez não esperasse, mas pelo qual ansiou. Bem-vindo ao FAMILY Brie".

Veja este post na Instagram Um posto compartilhado por Vin Diesel (@vindiesel)

21 de julho de 2021: Falando de seu futuro nos filmes "Fast and Furious", Dwayne Johnson disse: "Desejo-lhes felicidades no Rápido 9. E desejo-lhes as maiores felicidades no Rápido 10 e no Rápido 11 e no resto dos filmes Rápido e Furioso que eles farão sem mim".

26 de junho de 2021: Vin Diesel disse ao Metrô: "Temos trabalhado em 10 durante o último ano, então tenho muito a compartilhar e estou me retraindo. Sei que uma das coisas que Justin quer fazer é filmar em todos os sete continentes, o que eu acho bastante espetacular, como uma homenagem ao mundo que adotou esta saga como sua.

Ele acrescentou: "Acho que você vai ficar bastante chocado quando vir o Fast 10. Pode não ser necessariamente por causa de um certo lugar que vamos, mas há algo especial que me deixa tão entusiasmado. Não posso lhe dizer, mas gostaria de poder".

20 de outubro de 2020: O prazo relatou que Justin Lin, que dirigiu cinco dos filmes Fast and Furious, dirigirá os dois últimos.

Em outubro de 2020, foi revelado que Justin Lin dirigiria os dois últimos filmes da franquia "Fast and Furious". Tyrese Gibson - que interpreta Roman - disse anteriormente que o plano era filmar Fast and Furious 10 e Fast and Furious 11 de costas voltadas para trás.

Atualmente não há notícias sobre a data de lançamento de Fast and Furious 11, embora se os dois filmes forem filmados de trás para a frente, esperamos não ter que esperar muito tempo depois de Fast X antes de conseguirmos a segunda parte da final. Ainda é provável que seja 2024, embora dado que não veremos o Fast X até maio de 2023.

Temos um recurso separado que lhe diz a melhor ordem para assistir aos filmes Rápido e Furioso, mas se você quiser saber onde assistir aos filmes, nós o cobrimos abaixo.

Aqui é onde transmitir os filmes rápidos e furiosos de você está no Reino Unido:

Rápido e Furioso (2001) - Amazon Prime Video

2 Fast 2 Furious (2003) - Amazon Prime Video

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Vídeo do Amazon Prime

Fast and Furious 4 (2009) - Amazon Prime Video

Fast Five (2011) - Vídeo do Amazon Prime

Fast and Furious 6 (2013) - Amazon Prime Video

Furious 7 (2015) - Sky Cinema ou AGORA Cinema

The Fate of the Furious 8 (2017) - Somente disponível para compra ou aluguel

Presentes rápidos e furiosos: Hobbs e Shaw (2019) - Disponível apenas para compra

Fast and Furious 9 (2021) - Sky Cinema ou NOW Cinema

squirrel_widget_148897

Aqui é onde transmitir os filmes rápidos e furiosos de você está no Reino Unido:

Rápido e Furioso (2001) - Hulu ou HBO Max

2 Fast 2 Furious (2003) - Hulu ou HBO Max

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Disponível apenas para compra

Rápido e furioso 4 (2009) - Peacock

Fast Five (2011) - Peacock

Fast and Furious 6 (2013) - Hulu, Peacock ou Sling

Furious 7 (2015) - Hulu ou Sling

The Fate of the Furious 8 (2017) - Somente disponível para compra ou aluguel.

Presentes Rápidos e Furiosos: Hobbs e Shaw (2019) - Disponível apenas para compra.

Fast and Furious 9 (2021) - Vídeo do Amazon Prime

squirrel_widget_148895

Escrito por Britta O'Boyle.