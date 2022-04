O que é FIFA+ e é gratuito?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O órgão governamental do futebol mundial, FIFA, lançou sua própria plataforma de transmissão.

A FIFA+ oferece jogos ao vivo, documentários, destaques e muitos outros vídeos relacionados ao futebol para assistir sob demanda.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo as plataformas em que está disponível.

FIFA+ é o serviço de streaming de vídeo da Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Ele oferece uma riqueza de diferentes espetáculos relacionados ao futebol, repetições de jogos clássicos e destaques dos jogos da Copa do Mundo masculino e feminino. Outros replays e destaques de torneios da FIFA também estão disponíveis.

O serviço também transmite milhares de jogos domésticos ao vivo de todo o mundo.

O FIFA+ é completamente gratuito para acessar e assistir. Você só precisa se configurar com um login. Se você já tem uma conta FIFA.com, você pode simplesmente entrar com ela. Alternativamente, leva segundos para se inscrever pela primeira vez através do site oficial do FIFA Plus.

FIFA+ está disponível online para usuários de PC, Mac e Chromebook (através de um navegador).

Há também aplicativos dedicados para iOS/iPadOS e Android, disponíveis através da App Store e Google Play, conforme aplicável.

Além dos destaques e reprises de jogos clássicos de torneios da FIFA, incluindo todas as partidas gravadas da Copa do Mundo disponíveis, há uma série de shows em estilo documental.

Estes incluem originais da FIFA+, como um documentário de longa-metragem sobre a vida de Rolandinho, uma série de oito partes sobre seis capitães que levarão suas equipes à Copa do Mundo do Qatar 2022, e uma série de entrevistas nas quais Gary Lineker fala com diferentes vencedores da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo.

A FIFA+ também transmite jogos ao vivo, incluindo cobertura de partidas nas "ligas de primeira linha" da Europa e muitas competições que antes poderiam não ter tido tempo de transmissão na TV.

Ela planeja mostrar aproximadamente 40.000 jogos ao vivo por ano.

A FIFA+ também hospeda jogos interativos, votações, questionários e quebra-cabeças.

Escrito por Rik Henderson.